李居明 - 馬杜羅「歲運並臨」「逢九」生死劫 | 李居明大師會客室

最近我在研究馬杜羅！因為我要跟龍貫天先生合作《粵劇特朗普4.0》，將會有馬杜羅出場！是否很震驚？既然要演他，就要看透他。馬杜羅今年剛好59歲，真的是一個大關口！



看馬杜羅的面相，他的敗筆就在面上的鬍鬚，相學上有個訣叫「騰蛇入口」。我研究這麼多年，男人留鬚留到滿臉都是，還要留到嘴巴，相書說「必有一劫」。香港有幾個富二代也留鬚，後來發生了事。馬杜羅就是這種。



從面相來說，59歲的位置正正就在人中、鬍鬚位。如果有癦或紋，59歲這一關是很難過的。因為每十年換一個天干，逢九之年（59、69、79、89）都是天干的大轉換，所以「逢九」大家都會害怕。馬杜羅臉上有很多癦，特別是奸門的位置有癦，這是一定犯官非的。他下巴那顆癦也很大鑊。



一個人走不走運，八字上有個重要的秘訣，就是看他的大運有沒有出現一個叫「歲運並臨」的格局？



甚麼叫「歲運並臨」？簡單來說，就是他現在行的大運，跟今年的天干地支是一模一樣的。譬如今年是乙巳年，他的大運也剛好走到乙巳，這就中了。古書云「歲運並臨，不死自己死家（他）人。」毛澤東就是走這個訣過世的，那是丙辰年，而當時大運正正就是丙辰。術家一向都知道這個訣，但應在毛澤東，更覺得「有料到」。



現在看看馬杜羅，他是丙午年出生的。丙午年的人遇到明年丙午年，叫做「伏吟」，所謂「涕淚吟吟」，代表這是一關。再看他的大運，他正行乙巳大運，遇到乙巳年，又是「歲運並臨」。馬杜羅的八字，可以說是「很大件事」。



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明