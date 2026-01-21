李純恩 - 老人與海 | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
1小時前
　　周末黃昏在銅鑼灣避風塘拍照，見到好多隻白鷺在水邊覓食。牠們站在一些小艇邊緣伸着脖子觀望，突然探下頭去，便從水裏叼出一條小魚，伸伸脖子就吞了下去。那些小艇離岸很近，白鷺就在眼前，見慣人了，一點不怕，於是拍了些好看的照片，只可惜天黑了下來，沒得盡興。

　　第二天早上陽光大好，便帶了相機又去。車到天后維園出口，人山人海，水洩不通，原來是跑馬拉松，除了全馬還在跑，其他賽事都已結束，人都散了出來。趕忙向海邊走去，沿途碰到幾個途人問我：你也來跑馬拉松？我說不是不是。有的看看我的相機說，你給周潤發拍照？我說不是不是，這麼多人，去哪裏找發哥！

　　走到海邊倒是清靜了，只有一堆堆印傭在聚會，或圍坐飲食，或聽廣播念經。那一段路在天橋底下，停泊的小艇離岸很近，有些白鷺就在艇間徘徊，探頭看着水面，發現水下有魚，就將身子慢慢弓了起來，蓄着勢等魚游近，突然伸長脖子將頭插進水裏，等脖子縮回來的時候，長嘴上總是叼着一條小魚，十拿九穩。在一旁看久了，便摸到規律，只要看見白鷺弓起身子，就知道牠看見獵物了。有時候魚在遠處，白鷺見到了也同樣會弓起身子，然後箭一般飛去，凌空扎進水裏，捕到魚之後又回身飛到剛才的棲身處，停定了吃魚。

　　這天就在岸邊看着白鷺來來回回捕魚，可惜捕到的都是手指大小的魚毛，照片是拍了不少，但始終嫌那些魚毛不起眼。後來一隻停在水中石頭上的白鷺突然飛出去扎進水裏，再露臉的時候，嘴裏叼起了一條幾両重的「大魚」，牠一路往回飛，叼在嘴裏的魚一路掙扎，幾次都差點掙脫。最後，還是鳥贏了，那條魚給牠吞進了肚子。如此便消磨了兩三個小時，跟馬拉松差不多。

