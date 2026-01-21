KellyChu - 《星島電子報》買一送一優惠 $508訂閱一年贈《2026馬年運程》 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
1小時前
　　馬年將至，開啟好運嘅第一步，可以從知識增值開始。而家《星島電子報》推出「買一送一」開運優惠計劃，所有新訂戶可以優惠價$508訂閱一年計劃，睇足365日《星島電子報》，平均每日僅需$1.39，絕對超值！同時更可免費獲贈李丞責博士《相馬伯樂2026馬年運程》，助你知識運氣雙收。

　　李丞責博士《相馬伯樂2026馬年運程》（價值$110）全面分析12生肖全年運程，預測馬年全球與中國發展大勢，更獨家收錄拜太歲、開市吉日、風水布局、行運顏色、賽馬及六合彩玄機等行運攻略，隨書附送伯樂大畜貴人符、發達揮春及現金券等開運好物。

　　《星島電子報》亦同步推出「6+1」超值計劃，新訂戶可以優惠價$328訂閱半年計劃，更即享額外多一個月免費閱覽，以6個月嘅價錢，就能睇足7個月，平均每日低至$1.56，資訊不斷，超值無限！

　　新一年想知識與運勢同步升級，請即時掃描二維碼，按立即訂閱，並輸入專屬優惠碼AY2026（全年計劃）或HY2026（半年計劃）訂閱《星島電子報》喇！

The Henderson連奪3項殊榮。
KellyChu - 擊敗全球3000多對手 恒基在「國際房地產大獎」獲3殊榮 The Henderson奪「世界最佳物業」創港史 | Executive日記
中環新地標The Henderson揚威國際！恒基地產呢個超甲級商業項目，喺英國倫敦嘅「國際房地產大獎」中，擊敗全球3000幾個對手，連奪3項殊榮，包括被譽為地產界奧斯卡嘅「世界最佳物業」大獎！The Henderson唔單止係今屆唯一獲獎嘅香港代表，更係史上首個奪得呢項最高殊榮嘅香港項目，真係為港爭光！ 　　「國際房地產大獎」自1993年創立，評審標準極高，涵蓋設計、品質、創新同永續性等多
1小時前
Executive日記
恒生銀行港鐵香港站嘅大型廣告。
KellyChu - 資深廣告人：增加曝光度有賺 「恒久•恒新」廣告熱議 倒轉讀變粗口 | Executive日記
恒生銀行近期話題不斷，繼即將結束上市地位，一則新廣告亦引起全城討論。廣告上嘅口號「恒久．恒新」被指倒轉讀之後諧音變咗粗口，令大家好奇廣告公司及銀行在設計時究竟知否箇中含意。資深廣告人就認為，只要討論焦點並非直接針對產品或服務質素，反而為品牌增加咗曝光，恒生今次可以話係有賺。 　　呢則位於港鐵香港站嘅大型廣告，首先係由一名Threads用戶上傳，指由右邊讀起諧音變咗「身痕．X痕」，引來網民熱烈
2026-01-20 02:00 HKT
Executive日記