KellyChu - 擊敗全球3000多對手 恒基在「國際房地產大獎」獲3殊榮 The Henderson奪「世界最佳物業」創港史 | Executive日記

中環新地標The Henderson揚威國際！恒基地產呢個超甲級商業項目，喺英國倫敦嘅「國際房地產大獎」中，擊敗全球3000幾個對手，連奪3項殊榮，包括被譽為地產界奧斯卡嘅「世界最佳物業」大獎！The Henderson唔單止係今屆唯一獲獎嘅香港代表，更係史上首個奪得呢項最高殊榮嘅香港項目，真係為港爭光！



「國際房地產大獎」自1993年創立，評審標準極高，涵蓋設計、品質、創新同永續性等多個範疇。今屆共有3000個來自全球5個區域，包括歐洲、亞太、中東、美洲和非洲嘅項目爭奪殊榮。而The Henderson今次除咗勇奪「世界最佳物業」之外，仲一口氣掃埋「最佳國際商業高層發展」同「最佳商業高層發展—亞太區」兩項大獎，實力備受國際肯定。



慈善跑設工作坊 試做視障跑手「盲公竹」



成立50周年嘅恒基最近多喜臨門，除咗The Henderson報捷之外，本周日仲會舉行「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」。為咗呢個盛事，佢哋之前特別準備「領跑初體驗」工作坊，畀同事試吓做視障跑手嘅「盲公竹」。



平日經常喺中環海濱跑步嘅恒基資訊科技分析師Mars，見過領跑員帶視障人士練習，今次終於有機會親身體驗。佢話，試過先知原來指引要好清晰，少啲默契都唔得！而項目策劃經理Reyan體驗完表示，活動好有啟發，以後設計項目會更識得由視障人士角度出發，例如加強顏色對比度，進一步提升無障礙設施嘅包容性，將共融理念融入工作。Kelly覺得呢個工作坊好有意義，令大家一齊進入視障人士嘅世界，跑出人情味！



今次慈善跑嘅路線都好吸引，跑手將會跑入中環心臟地帶，途經ifc、恒基發展項目Central Yards，以及剛剛揚威國際嘅The Henderson！活動籌得嘅善款將會捐畀博愛醫院，並且支援大埔火災重建項目！慈善跑既可以讓跑手感受到中環新地標嘅魅力，又可以做善事，一舉兩得！



KellyChu



左起：負責建築The Henderson的恒基地產策劃（二）部團隊成員吳樹強、陳詠蓓、郭文祥及楊東寧。