KellyChu - 校友沈靖韜獲「嶄新藝術文化進步大獎」 演藝學院撐ArtCan頒獎禮 《我佛無著經》奪「藝術文化大獎」 | Executive日記

星島新聞集團「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」上周五假香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院圓滿舉行。演藝學院鼎力支持是次藝文界盛事，不但提供活動場地，校長陳頌瑛教授亦應邀擔任專業評審團成員，而4位戲劇學院學生更於典禮當天帶來精彩演出，為活動錦上添花。



與此同時，演藝學院40周年校慶原創音樂劇《我佛無著經》獲頒「ArtCan藝術文化大獎」，成為十大得獎作品之一。《我佛無著經》以中國四大名著《西遊記》為繆思，講述五師徒歷經九九八十一難取得真經，返回長安後卻發現經書空白，進而展開一場關於追尋、成長與傳承的深刻旅程，冀以此對每位在藝術道路上默默深耕的師長與學子致敬。音樂劇動員全校各領域專業老師，以及多達200位學生和校友傾情參與，匯聚編劇張飛帆、作曲何俊傑、填詞鍾志榮及主演林澤群等傑出藝術家。



此外，演藝學院青少年音樂課程的優秀校友、首位奪得范．克萊本國際鋼琴比賽冠軍的香港鋼琴家沈靖韜，亦獲頒「ArtCan嶄新藝術文化進步大獎」。沈靖韜的爸爸媽媽當天到場代表領獎，而沈也親自拍片講得獎感言，表示會繼續努力為大家帶來更多好音樂。



KellyChu

4位戲劇學院學生傾情演出。