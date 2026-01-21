Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 校友沈靖韜獲「嶄新藝術文化進步大獎」 演藝學院撐ArtCan頒獎禮 《我佛無著經》奪「藝術文化大獎」 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

星島新聞集團「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」上周五假香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院圓滿舉行。演藝學院鼎力支持是次藝文界盛事，不但提供活動場地，校長陳頌瑛教授亦應邀擔任專業評審團成員，而4位戲劇學院學生更於典禮當天帶來精彩演出，為活動錦上添花。

　　與此同時，演藝學院40周年校慶原創音樂劇《我佛無著經》獲頒「ArtCan藝術文化大獎」，成為十大得獎作品之一。《我佛無著經》以中國四大名著《西遊記》為繆思，講述五師徒歷經九九八十一難取得真經，返回長安後卻發現經書空白，進而展開一場關於追尋、成長與傳承的深刻旅程，冀以此對每位在藝術道路上默默深耕的師長與學子致敬。音樂劇動員全校各領域專業老師，以及多達200位學生和校友傾情參與，匯聚編劇張飛帆、作曲何俊傑、填詞鍾志榮及主演林澤群等傑出藝術家。

　　此外，演藝學院青少年音樂課程的優秀校友、首位奪得范．克萊本國際鋼琴比賽冠軍的香港鋼琴家沈靖韜，亦獲頒「ArtCan嶄新藝術文化進步大獎」。沈靖韜的爸爸媽媽當天到場代表領獎，而沈也親自拍片講得獎感言，表示會繼續努力為大家帶來更多好音樂。

KellyChu

4位戲劇學院學生傾情演出。
4位戲劇學院學生傾情演出。
最Hit
孭B跑渣馬男子來自廣西比賽後已離港 警接報疑涉虐兒 正聯絡來港助查
突發
6小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
10小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
11小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
4小時前
六合彩｜連續4期無人中 今晚攪珠 頭獎4000萬（附八大幸運號碼）
六合彩︱頭獎4000萬攪珠出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
5小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
7小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
9小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
14小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
18小時前
更多文章
The Henderson連奪3項殊榮。
KellyChu - 擊敗全球3000多對手 恒基在「國際房地產大獎」獲3殊榮 The Henderson奪「世界最佳物業」創港史 | Executive日記
中環新地標The Henderson揚威國際！恒基地產呢個超甲級商業項目，喺英國倫敦嘅「國際房地產大獎」中，擊敗全球3000幾個對手，連奪3項殊榮，包括被譽為地產界奧斯卡嘅「世界最佳物業」大獎！The Henderson唔單止係今屆唯一獲獎嘅香港代表，更係史上首個奪得呢項最高殊榮嘅香港項目，真係為港爭光！ 　　「國際房地產大獎」自1993年創立，評審標準極高，涵蓋設計、品質、創新同永續性等多
1小時前
Executive日記