KellyChu - 資深廣告人：增加曝光度有賺 「恒久•恒新」廣告熱議 倒轉讀變粗口 | Executive日記

恒生銀行近期話題不斷，繼即將結束上市地位，一則新廣告亦引起全城討論。廣告上嘅口號「恒久．恒新」被指倒轉讀之後諧音變咗粗口，令大家好奇廣告公司及銀行在設計時究竟知否箇中含意。資深廣告人就認為，只要討論焦點並非直接針對產品或服務質素，反而為品牌增加咗曝光，恒生今次可以話係有賺。



呢則位於港鐵香港站嘅大型廣告，首先係由一名Threads用戶上傳，指由右邊讀起諧音變咗「身痕．X痕」，引來網民熱烈讚好和討論。資深廣告人梁志成話，相信廣告客戶未必會留意到「倒轉用懶音演繹呢4個字」，廣告製作公司砌稿時有機會察覺，不過好多時問題都係廣告「上架」後才會浮現。



佢認為，只要討論並非直接針對產品或服務質素，即使帶有戲謔成分，也未必屬負面，反而透過Threads等平台廣傳，為品牌帶來難以用金錢衡量嘅曝光度，從宣傳角度嚟睇，恒生在今次事件中其實係賺咗。



類似廣告諧音以往亦曾出現，但當年未有社交媒體，討論度有限。梁志成指，而家任何創作一旦推出，便等同交到群眾手中，被不斷二次演繹、討論甚至放大，所以現代品牌須具備「被討論的勇氣」，不應因短期輿論壓力而自亂陣腳，懂得承受及回應公眾聲音，係社交媒體時代不可或缺嘅能力，放下身段玩埋一份，更有助拉近品牌與市民距離。



今次tagline創作人亦出post親自解畫，話自己睇到之後都笑咗，作為做創作嘅人當然喜歡大家咁有創意，形容反轉讀句tagline真係好「抵死」，又指恒生賣盤好多人唔like，正好畀大家開心吓發洩吓。佢提到呢句tagline係客戶千挑萬選、過千關斬萬將先出街，真係「命中注定」。呢位創作人坦誠回應，以幽默和自嘲化解尷尬，可謂漂亮化解咗一次公關危機。



KellyChu