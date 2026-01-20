Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 北上賞梨園新篇 | 紅棉樹下

林靜
4小時前
　　2026年伊始，粵劇愛好者迎來一份獨特的文化賀禮。由羅家英與汪明荃領銜的福陞粵劇團，將攜其經典劇目《大鼻子情聖》北上，於二月初先後在北京梅蘭芳大劇院與天津濱湖劇院亮相。這不僅是一次尋常的巡演，更是香港新派粵劇探索成果的一次重要展示，值得戲迷期待。

　　福陞粵劇團成立至今已逾三十七載，由羅家英、汪明荃這對梨園伉儷領導，秉持「守正創新」之志。劇團多年來致力於粵劇的傳承與現代化探索，其作品常於傳統底蘊中融入新意。《大鼻子情聖》正是此精神的代表作，它大膽地「融西入粵」，將法國文豪羅斯丹的經典名劇，巧妙地移植到中國明朝「土木堡之變」的歷史背景之中，實現了「西為中用」的藝術轉化。

　　此劇講述了一個充滿悲憫與深情的核心故事：神機營隊長朱不凡（羅家英飾）雖才華橫溢卻因相貌平凡而自卑，他替俊朗的兄弟朱翊豪代寫情書，向郡主徐綺珊（汪明荃飾）傾訴愛意。那些灌注了不凡真摯情感的信箋深深打動了郡主。後翊豪戰死，真相於不凡重傷之際被綺珊察覺，一段深埋於代筆文字下的熾熱深情終得見天日，成就了蕩氣迴腸的悲劇結尾。

　　羅家英與汪明荃的舞台合作，早已超越普通搭檔，他們將人生伴侶的默契與理解融入角色。羅家英以粵劇程式重塑西洋角色的靈魂，其表演既能駕馭文辭的詩意，又能展現武將的氣度；汪明荃則為筆下的郡主賦予東方韻致，從受情書感動的閨秀到勘破真相的覺悟者，層次分明。他們的聯袂演出，無疑是劇目最深厚的吸引力所在。

　　此次北上京津，可謂適逢其時。近年，香港新派粵劇在尊重傳統美學的基礎上，不斷嘗試題材與表現形式的創新，吸引着越來越多觀眾的目光。《大鼻子情聖》作為其中「用心之作」的典範，其成功不在於獵奇，而在於以嚴謹的戲曲手法，完成了跨文化的深情敘事，證明了粵劇這一傳統藝術形式的開放性與生命力。

