林國誠 - 早晚不同功課 | 五里山

我相信不同宗教和五術的派別都有各自不同的見解和方法。我只是從我認知的方法和讀者分享，作為多一個參考。而這方法都是筆者自己會用的。上星期介紹了年尾的除障法會。寧波車從15天的修法和禪定，找到了3個方法有時間性的減輕赤馬紅羊的破壞力。第2個方法就是分開早上和晚上持不同的心咒。這是一個更高層次的修持方法。早上寧波車建議盡量多唸觀音菩薩的六字大明咒或看綠度母心咒。綠度母是由觀音菩薩悲憫眾生苦難而生起的一滴眼淚化現出來的菩薩。而且是專門對治災難性的方法。持咒修法最重要是把所有的功德迴向給十方一切眾生，祈願世間一切災難消除。眾生離苦得樂，希望整個世界都能漸漸變好，就是利用白天的時間修慈悲。慈悲是大乘佛法的核心價值，白天先發起慈悲，觀想，持咒，最後迴向給眾生。六字大白咒已經開廣，大家可以自己唸誦。綠度母最好接受過正式的灌頂或口傳。



晚上寧波車開示要專門修持獅面空行母心咒，獅面空行母大家特別少聽。其實祂是特別護法之一，同時是上師，本尊，空行。3根本集於一身。獅面空行母重點在迴遮，能把那些看不見，摸不着的業力障礙，全部反彈回去，不能再來傷害我們。而修持這迴遮法，最好就是在夜晚進行。

林國誠