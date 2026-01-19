KellyChu - 中大主辦全國海洋知識競賽 港三甲5月角逐極地科考資格 | Executive日記

香港中文大學昨日主辦「第15屆全國海洋知識競賽香港區選拔賽」總決賽，共吸引逾300名觀眾到場觀賽。賽事通過必答題、搶答題及挑戰題三大環節，全方位考驗選手嘅海洋知識、臨場應變能力及心理質素。來自香港科技大學嘅學生黃昶彬、中大學生劉潤潔，及香港城市大學學生伍俊雄，憑藉出色表現勇奪前三甲，並將於5月代表香港出戰全國總決賽，與來自全國各地嘅優秀選手切磋較量，競逐參與國家極地科考嘅寶貴機會。



中大校長盧煜明致辭時表示：「廣闊的海洋為創新事業提供了無限空間，包括跨學科融合的機會，也需要人工智能等前沿科技，來為深海探測、生物醫藥、能源開發等關鍵領域帶來突破。當前，國家大力支持海洋探索，中大會致力履行社會責任，推動官、產、學、研合作，積極融入國家發展，推動海洋教育和科研創新。」



「全國海洋知識競賽」自2008年創辦，是全國大型海洋知識普及活動之一。今年賽事首度增設香港區選拔賽，自去年9月啟動以來反應熱烈，吸引了全港20間大專院校逾400名大專生報名參賽。



KellyChu