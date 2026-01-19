星島新聞集團跨媒體平台「ArtCan」上周五假香港演藝學院賽馬會演藝劇院舉行「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」，多位名人現身參加，場面星光熠熠，十分熱鬧。



活動請到八和會館副會長羅家英，以及現為「中國古文字藝術學會」及「香港中國美術會」藝術顧問嘅前港姐冠軍鄭文雅加入專業評審團。近年醉心藝術創作嘅影帝任達華亦是專題論壇嘉賓之一。



專業評審團成員還有著名時裝設計師鄧達智，佢以一貫黑色打扮低調亮相，同華哥及鄭文雅開心打卡。鄭文雅當天身穿一襲黃色旗袍，從容演繹東方美學之韻，舉手投足盡顯典雅，驚艷全場。資深傳媒人查小欣、著名股評人胡孟青、旅遊達人項明生、郭志仁等KOL，亦一同現身這場藝文盛事。



此外，大會特別提供Icelandic Glacial冰川水給各位來賓補充水分。Icelandic Glacial冰島冰川水嘅獨特之處，在於其稀有源頭——冰島奧爾福斯泉（Ölfus Spring），其經過數千年嘅天然過濾與淨化，孕育出pH值達8.4天然弱鹼性水質，並富含矽酸等微量元素。



KellyChu



大會提供Icelandic Glacial冰川水。