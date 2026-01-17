馮榕榕（Ruby） - 網球時刻 | 榕榕細語

最近開始每星期抽一兩個下午去打網球，從一開始只顧着把球發過網，到現在會追看本地賽事，再轉台看澳網，才發現原來整個城市都在談網球。這種由球場蔓延到街頭的「網球時刻」，不但令更多人走進球場，也悄悄改變了大家看待運動與時裝的方式。



今年中銀香港網球公開賽上，黃澤林（Coleman）在主場打入八強，成為賽事史上首位在男單贏波的香港代表。他在ATP巡迴賽上的突破，亦順勢把香港男網推上國際版面。同樣吸睛還有他在場上的造型：修身但不刻意貼身的功能物料POLO、剪裁利落的短褲，加上配色低調的球鞋與護腕，將年輕運動員的力量感，收斂成一種乾淨、實用而不浮誇的運動優雅。



Coleman的形象之所以耐看，在於他不靠搶眼圖案，而是用比例和剪裁說話：上衣略長過腰線一點點，短褲在大腿中段收尾，拉長了他191cm的身形，同時保留足夠活動空間，這種「安靜的專業感」，正是近年流行的Old Money氣質在運動場上的體現。



如果說Coleman代表的是本地新世代運動員，那麼在澳網「客串」上場的周杰倫，則把網球變成一場流行文化事件。今年澳洲網球公開賽特設一分決勝「One Point Slam」環節，邀請了周杰倫以球員身份入場，雖然因為規則而失去發球權，第一球也未能成功接回，但能在這樣的國際舞台上與職業球員同場，已是一種跨界的幽默與勇氣。



視線當然很快落在他的造型上：深色系運動上衣配短褲，外搭輕量風衣式外套，整體以黑、深藍為主調，再以飾邊與Logo做細節；最搶鏡的是一副Gentle Monster Lix01墨鏡，由於賽後他把同款送給場邊一位小女孩，這款墨鏡亦瞬間成為社交平台上討論度最高的澳網單品。



網球在20世紀初是上流社會的社交運動，早期的草地網球俱樂部規定穿白色服裝，營造出「乾淨、克制」的視覺效果，於是白色網球裙、針織背心、V領毛衣等單品漸成為「Old Money Style」的基石。近年再次大熱的這種老錢風，背後其實就是一種低調、講究質感與傳統規則的穿衣方式。它的典型元素包括：象牙白或奶油色針織開襟衫、淺駝色風衣、挺身的POLO衫、高腰打褶長褲，配上皮帶與乾淨的樂福鞋，整體色調偏向米白、海軍藍、灰與淺卡其。



今天我們提到的Old Money，是一種「不急於炫耀」的態度：布料要好、剪裁要合身，但不需要大Logo，讓衣服像一個安靜的背景，襯托人的談吐與氣質。分享幾個實用小貼士：



•上身：質地挺實的白色或淺色POLO衫，領口不要太寬鬆；秋冬可加一件細冷毛V領針織衫，顏色在海軍藍、墨綠或酒紅之間。



•下身：高腰、略帶打褶的及膝短裙或九分長褲，比貼身運動Leggings更有矜持感；布料可選棉混羊毛或有微微光澤的斜紋布。



•配件：低調的白色球鞋、細框太陽眼鏡、一條皮帶或綁在肩上的細針織冷衫，已足夠營造出「剛從球會走出來」的日常錯覺。



馮榕榕（Ruby）