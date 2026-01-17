Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 香港山海篇 | 紅棉樹下

紅棉樹下
紅棉樹下
林靜
6小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　上周末，帶來自瑞士的友人姬絲，踏上了一段令她意想不到的香港之旅－－不是繁華的維港，也不是霓虹閃爍的街市，而是一條貫穿小西灣、砵甸乍山，終點是大浪灣的郊野小徑。短短4公里多的路程，卻濃縮了香港的自然側影。

　　從中環乘搭巴士至小西灣起步。姬絲起初有些疑惑：「香港不是只有高樓嗎？」但當我們沿緩坡上行，視野逐漸開闊，她的眼神也亮了起來。左側是柴灣與藍塘海峽的碧波，右側是將軍澳的遠山輪廓，維港東部的貨輪緩緩劃過海面。這幅山海城交織的畫面，讓來自阿爾卑斯山區的她也連連按下快門。

　　經過500級石階來到標高312米的砵甸乍山，這段路稍費體力，但隨着高度攀升，視野越發遼闊。抵達山頂時，涼風拂面，姬絲一邊欣賞腳下的島嶼與遠海、一邊說：「這和瑞士的山不一樣。這裏的山，看得見海與城市的脈動，又是另一種美態。」

　　下山往大浪灣的路徑輕鬆許多。穿過林木與岩徑，浪濤聲逐漸清晰，一片豁然開朗的沙灘出現在眼前。大浪灣的浪花確實名不虛傳，衝浪者在白浪間穿梭，自由自在。而岸邊受保護的千年石刻，更訴說這城遠早於高樓的故事。

　　走到沙灘旁的茶座，友善的店東奉上咖啡，讓我們盡情享受和暖的冬日陽光和美麗的天海一色。下次若有海外友人到訪，不妨帶他們往砵甸乍山走走。

林靜

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
19小時前
香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 入境處正積極跟進協助家屬
香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 入境處正積極跟進協助家屬
突發
9小時前
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
00:47
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
社會
17小時前
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
飲食
13小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
13小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
16小時前
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
特朗普：或向不支持美國獲得格陵蘭的國家加徵關稅
即時國際
7小時前
金剛舊愛驚爆切除子宮 崩潰自嘲「不是完整的女人」 身體連番受疾病困擾陷低谷
金剛舊愛驚爆切除子宮 崩潰自嘲「不是完整的女人」 身體連番受疾病困擾陷低谷
影視圈
11小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
21小時前
更多文章
林靜 - M+的《身臨夢境》 | 紅棉樹下
　　西九文化區M+博物館正舉行一場顛覆傳統觀展體驗的展覽－－《身臨夢境》，匯聚12位來自亞洲、歐美等地女性藝術先驅的環境作品，其中3件為此次展覽特別委約的全新創作。 　　展覽強調藝術不僅是視覺的觀看，更需要身體的全然參與。參觀者在展場中穿梭，成為作品的關鍵部分。巴西藝術家莉吉亞．克拉克的幽暗空間作品名為《房子即身體：穿透、排卵、孕育、排出》，透過一連串觸覺與視覺體驗，模擬人類分娩的歷程，帶領
2026-01-15 02:00 HKT
紅棉樹下