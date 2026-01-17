林靜 - 香港山海篇 | 紅棉樹下

上周末，帶來自瑞士的友人姬絲，踏上了一段令她意想不到的香港之旅－－不是繁華的維港，也不是霓虹閃爍的街市，而是一條貫穿小西灣、砵甸乍山，終點是大浪灣的郊野小徑。短短4公里多的路程，卻濃縮了香港的自然側影。



從中環乘搭巴士至小西灣起步。姬絲起初有些疑惑：「香港不是只有高樓嗎？」但當我們沿緩坡上行，視野逐漸開闊，她的眼神也亮了起來。左側是柴灣與藍塘海峽的碧波，右側是將軍澳的遠山輪廓，維港東部的貨輪緩緩劃過海面。這幅山海城交織的畫面，讓來自阿爾卑斯山區的她也連連按下快門。



經過500級石階來到標高312米的砵甸乍山，這段路稍費體力，但隨着高度攀升，視野越發遼闊。抵達山頂時，涼風拂面，姬絲一邊欣賞腳下的島嶼與遠海、一邊說：「這和瑞士的山不一樣。這裏的山，看得見海與城市的脈動，又是另一種美態。」



下山往大浪灣的路徑輕鬆許多。穿過林木與岩徑，浪濤聲逐漸清晰，一片豁然開朗的沙灘出現在眼前。大浪灣的浪花確實名不虛傳，衝浪者在白浪間穿梭，自由自在。而岸邊受保護的千年石刻，更訴說這城遠早於高樓的故事。



走到沙灘旁的茶座，友善的店東奉上咖啡，讓我們盡情享受和暖的冬日陽光和美麗的天海一色。下次若有海外友人到訪，不妨帶他們往砵甸乍山走走。



林靜