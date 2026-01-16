七仙羽 - 屬鼠之士 馬年易破財宜求穩 | 七仙語

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　屬鼠的朋友在2026丙午馬年將會「沖太歲」，是12生肖當中相沖比較嚴重的生肖，整年運勢變化多端。包括事業、財運、官非、投資、感情、健康、住家、家人等，都面臨重大變動。

　　除了犯太歲，屬鼠在2026年的凶星有大耗、天哭、歲破、破碎、災煞、闌干，被這些衰星影響，整年運程不太順利，今年要求穩、求靜。

　　整體運勢：由於沖太歲，變動大，有「沖」則動，適宜喜事沖喜，不宜重大決策，以不變應萬變，減少風波，要低調，努力進修、修行。

　　事業：起伏大，有機會轉工或失業，今年易招小人，做任何事需謹言慎行，不要衝動。

　　財運：受「大耗」影響，易有意外支出，用錢多，易破財或丟失物品，或要賠償、投資不見錢，所以各方面要小心，不要得罪人。

　　感情：兩極化，可能分手或結婚。單身者有機會遇短暫緣分，已婚者防爭執、小三、離婚。

　　健康：筋骨、手腳易受傷，或舊患復發。情緒低落，心情易受影響（天哭） ，常感壓抑。

　　本師傅化解建議如下。

　　沖喜：一喜擋三災，考慮結婚、添丁、置業可將相沖、將犯太歲的影響降到最低。

　　求穩：大的計劃、決定不要做，一切要求穩，避免因小失大，造成更大的損失。盡量保持低調，每一次的曝光，都會加重煞星的能量，今年穩中求進，不宜冒進，慎防官非是非小人。

　　化煞：多行善，也可捐血、洗牙、驗血，來化解血光之災，也不妨多出席喜慶活動。

七仙羽

