胡慧沖 - 獨一無二和諧公園 | 筆泰沖動

　　泰國有個世上獨一無二嘅和諧公園，所指係曼谷市中心嘅Lumpini公園。呢個公園已經有超過100年歷史，可以話全世界最和諧嘅地方就係呢度！

　　有幾和諧呢？呢個公園最出名係除咗好多泰國人每日喺度跑步做運動，同埋有免費嘅健身舞班之外，原來仲有大量類似五爪金龍嘅大型爬蟲類動物在公園內出現！呢個其實唔係新鮮事，已經有咗好多年，近年可能因為外地媒體不斷報道，除咗本地人，亦都吸引好多外國遊客到嚟欣賞，猶如參觀侏羅紀公園一樣。

　　每天早上或下午，總會見到一隻隻五爪金龍爬上草地曬太陽，有些長達四呎，有時和遊人的距離只有一米左右。泰國從來沒有出現過呢類爬蟲類動物咬人或傷害人嘅新聞，所以園內都沒有任何警告字眼，當然人類亦都識做，唔會主動去襲擊佢哋，總之就互不干涉和諧地生活，可以話係一個奇景。

　　那天去採訪，仲見到有些西方遊客帶同小朋友親親大自然和這些巨蜥影相，相信全世界只有泰國曼谷先會有呢個咁和諧嘅景象！除此之外，呢個公園每年總會舉行公園管弦樂團演奏，好多泰國人同居泰外國人星期日都會嚟欣賞，各有各帶埋凳仔、坐墊喺度聽音樂亦都好和諧。音樂會每逢星期日舉行，一直至到3月1日。雖然大家去泰國旅行總會掛住去Shopping同埋做Spa，未必會行公園，但有機會的話去感受吓呢種和諧都係一件好事！

