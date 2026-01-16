查小欣 - 美心新年新招多 | 查乜料

馬年將至，美心集團來個「糕手過椒」陣勢，推出一系列賀年食品，搶鏡之作莫過於「乳豬造型蛋糕」，1︰1烤色乳豬造型 ，紅車厘子點睛，與美心大姐Una主持切豬儀式，打開外層朱古力，內裏是黑森林蛋糕，濃郁香滑。驚艷的有「撈起雜果蛋糕」，黃金鮑魚用新鮮芒果雕成，真嘅一樣，配搭新鮮水果，撈起蛋糕底部有好意頭祝福卡，儀式感十足。



「夏威夷雜錦海鮮盆菜」，更加意想不到，海鮮配蔬果，汁醬跳出傳統的鮑汁及南乳醬，改用秘製菠蘿燒汁，熱帶風情，擺盤顏色鮮明，吸睛賞味蕾，有新意。



鹹糕點除美心招牌8mm厚切蘿蔔絲的「美心瑤柱蘿蔔糕」外，新招有「髮菜蠔豉蘿蔔糕」發財好市，鹹香蠔豉配髮菜及蘿蔔絲，醇厚鮮味，極有驚喜，大家都追加多件；「燒鴨芋頭糕」清香荔芋配明爐燒鴨粒，鴨香爆湧，加入膶腸及鹹香蝦米，一試難忘。「鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕」，和風味濃。記得吃鹹糕要配是日「椒」點：「脆脆麵包雞油辣椒油」，美心運用集團剩餘麵包升級再造的循環經濟新品，香辣酥脆，並進一步，搭配蒜蓉芝士餡及煙肉碎，推出特別版「香辣蒜香忌廉芝士煙肉包」，軟熟辛香有層次。



新款年糕首推「金沙奶黃年糕」，沿用奶黃核心，幼滑香濃，又保留了蛋黃的金沙口感，甜中帶微鹹。



茹素佳音，「香菇芋粒蘿蔔糕」，無肉，高纖健康，最重要好味。「全新斑蘭椰汁糕」，斑蘭葉萃取×椰汁，口感輕盈，清甜不膩。仲有童心未泯的Pompompurin與美心楊枝甘露糕，味蕾進入童話世界。



查小欣



造型可愛的乳豬蛋糕。