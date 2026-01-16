查小欣 - 美心新年新招多 | 查乜料

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　馬年將至，美心集團來個「糕手過椒」陣勢，推出一系列賀年食品，搶鏡之作莫過於「乳豬造型蛋糕」，1︰1烤色乳豬造型 ，紅車厘子點睛，與美心大姐Una主持切豬儀式，打開外層朱古力，內裏是黑森林蛋糕，濃郁香滑。驚艷的有「撈起雜果蛋糕」，黃金鮑魚用新鮮芒果雕成，真嘅一樣，配搭新鮮水果，撈起蛋糕底部有好意頭祝福卡，儀式感十足。

　　「夏威夷雜錦海鮮盆菜」，更加意想不到，海鮮配蔬果，汁醬跳出傳統的鮑汁及南乳醬，改用秘製菠蘿燒汁，熱帶風情，擺盤顏色鮮明，吸睛賞味蕾，有新意。

　　鹹糕點除美心招牌8mm厚切蘿蔔絲的「美心瑤柱蘿蔔糕」外，新招有「髮菜蠔豉蘿蔔糕」發財好市，鹹香蠔豉配髮菜及蘿蔔絲，醇厚鮮味，極有驚喜，大家都追加多件；「燒鴨芋頭糕」清香荔芋配明爐燒鴨粒，鴨香爆湧，加入膶腸及鹹香蝦米，一試難忘。「鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕」，和風味濃。記得吃鹹糕要配是日「椒」點：「脆脆麵包雞油辣椒油」，美心運用集團剩餘麵包升級再造的循環經濟新品，香辣酥脆，並進一步，搭配蒜蓉芝士餡及煙肉碎，推出特別版「香辣蒜香忌廉芝士煙肉包」，軟熟辛香有層次。

　　新款年糕首推「金沙奶黃年糕」，沿用奶黃核心，幼滑香濃，又保留了蛋黃的金沙口感，甜中帶微鹹。

　　茹素佳音，「香菇芋粒蘿蔔糕」，無肉，高纖健康，最重要好味。「全新斑蘭椰汁糕」，斑蘭葉萃取×椰汁，口感輕盈，清甜不膩。仲有童心未泯的Pompompurin與美心楊枝甘露糕，味蕾進入童話世界。

查小欣
 

造型可愛的乳豬蛋糕。
造型可愛的乳豬蛋糕。
令人一啖入魂的砂鍋蟹粉伴飯。
查小欣 - 澐．NUVA砂鍋蟹粉拌飯 | 查乜料
　　亞洲國際博覽館的特色中餐廳「澐．NUVA」經常有新意，入冬最想吃個熱辣辣煲仔飯，這夜如願以償，主廚李敬東師傅的單尾就炮製了砂鍋蟹粉拌飯，太好了，位上，每人一個小巧砂鍋盛着淨白飯，粒粒分明企身，飯量約一碗半，亮點是有飯焦，香氣撲鼻，人人開心到飛起，然後鋪上香濃蟹粉，真材實料，灑少許陳醋，蟹粉鮮香配絲苗飯香，入魂。 　　美食當前，忘記「肥」字點寫，吃着蟹粉飯，忍不住用肉味香濃的時令雙冬羊腩煲
2026-01-09 02:00 HKT
查乜料