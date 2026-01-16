KellyChu - 屹立逾半世紀 求減租無果無奈結業 上環中藥材老店 街坊不捨 | Executive日記

小妹近日在上環散步，經過一間古色古香嘅中藥材舖，見店內掛着一塊大牌匾，寫着「遠東行」。老闆沈先生介紹，這塊牌匾從1972年開店便懸掛至今，但近年生意不如以往，加上租金亦居高不下，下月底將結束營業，正式卸下這面金漆招牌。



街坊冀做落去



舊時華人習慣在家煎藥服用，而這間位於皇后大道西嘅遠東參茸行，自開業以來已服務無數上環街坊。沈先生坦言：「熟客們年紀都大了，來光顧嘅次數漸漸減少，街坊得悉舖頭快將結業都紛紛表示不捨，希望我哋可以繼續做落去。」



店家從2008年開始租下現時舖位，目前月租5萬元，曾多次要求業主減租，但都未能成功，只好選擇退場。如今區內只剩一、兩間傳統中藥材舖，其餘多數以零售方式出售藥材，遠東行已聯絡行家盡量幫忙散貨，以及轉贈藥材樽、切藥材嘅閘刀等傳統設備。



沈先生從外父手上接下這盤生意已有20年，今年71歲嘅佢表示，隨着藥材舖光榮結業，自己也要退休了。擁有54年歷史嘅「遠東行」大牌匾，將何去何從？Kelly希望它最終能夠有個好歸處。



老闆沈先生多謝街坊一直支持。