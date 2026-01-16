Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 屹立逾半世紀 求減租無果無奈結業 上環中藥材老店 街坊不捨 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

小妹近日在上環散步，經過一間古色古香嘅中藥材舖，見店內掛着一塊大牌匾，寫着「遠東行」。老闆沈先生介紹，這塊牌匾從1972年開店便懸掛至今，但近年生意不如以往，加上租金亦居高不下，下月底將結束營業，正式卸下這面金漆招牌。

街坊冀做落去

　　舊時華人習慣在家煎藥服用，而這間位於皇后大道西嘅遠東參茸行，自開業以來已服務無數上環街坊。沈先生坦言：「熟客們年紀都大了，來光顧嘅次數漸漸減少，街坊得悉舖頭快將結業都紛紛表示不捨，希望我哋可以繼續做落去。」

　　店家從2008年開始租下現時舖位，目前月租5萬元，曾多次要求業主減租，但都未能成功，只好選擇退場。如今區內只剩一、兩間傳統中藥材舖，其餘多數以零售方式出售藥材，遠東行已聯絡行家盡量幫忙散貨，以及轉贈藥材樽、切藥材嘅閘刀等傳統設備。

　　沈先生從外父手上接下這盤生意已有20年，今年71歲嘅佢表示，隨着藥材舖光榮結業，自己也要退休了。擁有54年歷史嘅「遠東行」大牌匾，將何去何從？Kelly希望它最終能夠有個好歸處。

KellyChu
 

老闆沈先生多謝街坊一直支持。
老闆沈先生多謝街坊一直支持。
最Hit
警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚（左）、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。黎志偉攝
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
7小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
9小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
8小時前
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
9小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
14小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
10小時前
屯門開槍．有片｜開槍過程曝光 男子持刀衝入人群 警轟兩槍驚險救出女市民
01:15
屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房掠刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍救回女人質
突發
9小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
9小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
22小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
18小時前
更多文章
羅淑佩（中）、靈實行政總裁林正財（左）及前食物及衞生局副局長徐德義（右）合照。
KellyChu - 靈實辦藝術同樂日 羅淑佩與院友作畫 | Executive日記
　　靈實胡平頤養院舉辦「希望．意象」藝術同樂日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日出席活動，跟院友一起畫畫。她在致辭中提到，家父也是在靈實醫院度過其最後日子，那段時間他們一家都感受到盼望和溫暖，亦希望是次art jamming活動能夠幫助參加者，將所思所想透過一支筆「走出來」，精神健康一點，身體又健康一點，那生活就會開心一點。 　　羅淑佩坦言，她拿起粉彩的時候，回想起小朋友的日子，即使不懂畫畫，
5小時前
Executive日記