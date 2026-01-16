麥華章 - 與球王比利擁吻 | 玫瑰人生

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥華章
5小時前
　　大家閱讀此文時，請先看看文章配圖，圖片內，我正跟一個穿10號球衣的人物擁吻，雖只見背影，但若你是足球迷的話，定會認出是球王比利的背影，其實這背影是巴西山度士比利博物館內一個藝術紙板肖像，供遊人與紙板比利擁吻拍照留念。

　　最近，我到南美洲旅遊，首站在巴西里約熱內盧坐郵輪沿巴西海岸南下，途經以美麗自然風光聞名的島嶼與海灘、巴西最大港口山度士、及烏拉圭首都蒙特維多，然後在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯落船。

　　郵輪停泊山度士港只1天，作為足球迷的我，又怎會錯過去參觀該地的球王比利博物館！山度士市是比利開始其足球生涯的勝地，1956年至74年效力山度士球會期間，他幫巴西成為史上唯一能3奪世界盃冠軍的國家，也成為獨一無二摘下3次世界盃的球員，更在職業生涯中射入1283個入球，成為史上入球最多球員之一。為紀念其貢獻，山度士市建了比利博物館，於2014年開幕，場館4000平方米，展示了此顆「黑珍珠」從年輕到成為傳奇球星的輝煌歷程，蒐集了2500多件有關比利的珍貴藏品，包括球衣、球靴、獎盃、獎章、照片及影片，成為球迷朝聖的景點。

　　博物館同時舉辦了街頭藝術家Luis Bueno的展覽《Love Love Love》，展出這位藝術家所創作以比利與眾多流行偶像擁吻的畫照，包括蒙羅麗莎、阿根廷球王馬拉當拿、西班牙畫家Salvador Dali、皇后樂隊主音Freddie Mercury……甚至蝙蝠俠、以及電影《星球大戰》的機械人C-3PO等。Luis Bueno話，靈感來自比利於1977年與世界拳王穆罕默德阿里的一次標誌性擁抱互吻，展示出一代球王令人喜愛及人性化的一面，展場中特設置以比利穿10號球衣的背影紙板模型，讓遊人拍攝與其擁吻照留念之餘，去緬懷這位世紀最偉大足球員對足球運動的巨大貢獻！

麥華章

