何明新 - 灣仔水車館（消防局） | 猛料阿Sir講古

香港在英治時期英文主導，很多機構的中文名都沒有官方名稱，任由一些半桶水的師爺或民間以形狀或聲音等來翻譯出一個中文名，Fire Station就譯為「水車館」，老外（洋人）消防員為「火燭鬼」，今天元朗仍有街道命名為「水車館」和「水車館里」。



香港早期救火工作由警隊負責，但不具規模，以義務和輔助人員為主。1868年政府刊登轅門報（憲報）成立香港消防隊，香港第一間「水車館Fire Station」附設於1850年代尾落成位於港島威靈頓街與大道中交界的「5號差館」，差頭（警務處長）及維多利亞監獄獄長（懲教署長）查理士梅利Charles May為第一任消防隊監督（消防處長）。最初成立時隊員62人和百多名華籍志願人員，在消防隊監督指揮下，無論在管理和裝備都發展得很好。在1941年日本侵略香港前，正規消防員已增至200多人及大量受過訓練的不同國籍志願人員。值得一提是日本人佔領香港後，見識到香港先進的消防設備，特別是美國製造的「那法蘭士American La France Fire Truck」消防車，貪婪的日本軍更把多部運到日本獻給日皇，在皇宮使用。



二戰後，大量人口湧入，為應付需要，1946年後陸續興建多間「水車館」。1960年政府檢討消防服務，成立香港消防事務處，1961年，哥文William James Gorman為第一任Chief Fire Officer（處長）。



今天可見興建於二戰前（1941年）和仍作消防用途的「水車館」，乃鳳毛麟角，可能大家不察覺，時常經過位於銅鑼灣和灣仔之間，「打小人」勝地對面，軒尼詩道435號的四層高「灣仔消防局」便是。在一本英文書「The First Shall Be Last The War Journal of John Charter and Memoirs of Yvonne Charter」中的戰俘日記，記錄了建築師John Charter如何興建這間原稱為「Eastern Fire Station東區水車館」的消防局，所有門窗、牆壁上的暖爐、潔具和正面的電動摺門等都是從英國運來，在接近完工時已投入使用，因預期有機會被日本空襲，在設計上，特意加入防禦功能，即使上層被轟炸，也不會影響停在下層的消防車和設備等。



古物諮詢委員會於2023年把該局評為二級歷史建築－－「被認為具特別價值而須有選擇性地予以保存」，二戰時期建築，是香港現存且仍在運作的最古老消防局，該局採用的栗紅色外牆和復古風格露台設計，現已很難看到，有別於現今標準設計的消防分局，且是現時唯一仍有保留鋼造喉架的消防局。



大家下次經過，記得望多眼，欣賞一下這具有特別歷史價值的「水車館」！



何明新