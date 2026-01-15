Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 港產片茶餐廳紓港式情懷 旅發局邀周深「深」度遊港打卡 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

「如果有多一張船飛，你會唔會同我一齊走？」呢句《花樣年華》嘅經典對白，由內地人氣歌手周深用粵語講出嚟，真係別有一番風味！趁住周深嚟香港開騷，旅發局特別邀請佢嚟個「深」度遊，拍片帶大家重遊港產片經典場景，仲帶大家發掘咗好多香港嘅隱世打卡位。Kelly見到周深咁鍾意香港，真係好感動！

　　受港產片影響，周深對香港有種憧憬，佢話：「香港一直是我很嚮往的城市，黃金年代的港產片承載了我無數回憶。」佢首站登上標誌性嘅紅色帆船，一邊吹住維港海風，一邊深情演繹梁朝偉嘅經典對白。見到尖沙咀鐘樓嗰陣，佢感慨：「我對香港的感覺，當然是存在港劇當中，非常熱鬧又非常國際化，是個非常立體的城市。」

　　嚟到香港呢個美食天堂，周深「食神」上身，由星級餐廳食到街頭茶餐廳，試勻菠蘿油、蛋撻同紅豆冰等港式美食，大讚好似做咗港劇主角咁。Kelly見佢食得咁滋味，都忍唔住流口水！

　　周深仲特登去咗《金枝玉葉》嘅取景地——藝穗會打卡，更加喺地下劇場即席清唱佢嘅作品《大魚》，更添情懷！佢亦推介大家去中環嘅都爹利街、文武廟、中環街市，同最近開幕嘅舊油麻地警署「光影之旅」展覽，感受下濃厚嘅港產片氛圍。

　　文體旅局局長羅淑佩仲係自己FB發文感謝：「周深，謝謝你對香港的愛，期待你很快再來啊！」旅發局嘅社交平台已經分享咗周深嘅旅程短片《深聲漫遊》，大家不妨跟住佢嘅足跡去打卡。

KellyChu

最Hit
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
11小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
12小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
9小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
13小時前
美國據報將暫停對75個國家所有簽證 包括俄羅斯及伊朗
即時國際
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
18小時前
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
影視圈
15小時前
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
22小時前
炎明熹激罕性感告別鄰家少女風 西裝褸內僅穿低胸「內衣」展白滑身材 顏值再升級超嫵媚
炎明熹激罕性感告別鄰家少女風 西裝褸內僅穿低胸「內衣」展白滑身材 顏值再升級超嫵媚
影視圈
12小時前
大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚
大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚
飲食
11小時前
更多文章
同CHIIKAWA一齊歎限定甜品。
KellyChu - CHIIKAWA限定商品萌爆 聯乘7 - Eleven朝氣滿分 | Executive日記
　　想見到CHIIKAWA唔使飛去日本喇！7-Eleven推出一系列CHIIKAWA限定甜品、烘焙產品同埋7CAFÉ杯套，誓要萌爆港九新界，為粉絲同顧客帶嚟味蕾同視覺嘅雙重享受，Kelly都忍唔住想衝去掃貨！ 　　由1月14號起，7-SELECT推出5款CHIIKAWA限定新品，包括芒果忌廉泡芙、白桃忌廉蛋糕、朱古力巴斯克芝士蛋糕、蜜瓜忌廉瑞士卷同蜜瓜吉士包，款款甜品賣相可愛又好味。7CAF
4小時前
Executive日記