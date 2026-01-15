KellyChu - 港產片茶餐廳紓港式情懷 旅發局邀周深「深」度遊港打卡 | Executive日記

「如果有多一張船飛，你會唔會同我一齊走？」呢句《花樣年華》嘅經典對白，由內地人氣歌手周深用粵語講出嚟，真係別有一番風味！趁住周深嚟香港開騷，旅發局特別邀請佢嚟個「深」度遊，拍片帶大家重遊港產片經典場景，仲帶大家發掘咗好多香港嘅隱世打卡位。Kelly見到周深咁鍾意香港，真係好感動！



受港產片影響，周深對香港有種憧憬，佢話：「香港一直是我很嚮往的城市，黃金年代的港產片承載了我無數回憶。」佢首站登上標誌性嘅紅色帆船，一邊吹住維港海風，一邊深情演繹梁朝偉嘅經典對白。見到尖沙咀鐘樓嗰陣，佢感慨：「我對香港的感覺，當然是存在港劇當中，非常熱鬧又非常國際化，是個非常立體的城市。」



嚟到香港呢個美食天堂，周深「食神」上身，由星級餐廳食到街頭茶餐廳，試勻菠蘿油、蛋撻同紅豆冰等港式美食，大讚好似做咗港劇主角咁。Kelly見佢食得咁滋味，都忍唔住流口水！



周深仲特登去咗《金枝玉葉》嘅取景地——藝穗會打卡，更加喺地下劇場即席清唱佢嘅作品《大魚》，更添情懷！佢亦推介大家去中環嘅都爹利街、文武廟、中環街市，同最近開幕嘅舊油麻地警署「光影之旅」展覽，感受下濃厚嘅港產片氛圍。



文體旅局局長羅淑佩仲係自己FB發文感謝：「周深，謝謝你對香港的愛，期待你很快再來啊！」旅發局嘅社交平台已經分享咗周深嘅旅程短片《深聲漫遊》，大家不妨跟住佢嘅足跡去打卡。



