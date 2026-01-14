KellyChu - 中醫醫院及中藥檢測中心揭牌 將軍澳新地標「天人合一」道法自然 | Executive日記

香港首間中醫醫院大展鴻圖！全港矚目嘅香港中醫醫院及政府中藥檢測中心昨天正式啟程，呢度唔單止係內地以外首座集醫療、科研、教學同中藥檢測於一身嘅大型綜合設施，仲將「天人合一」、「陰陽五行」呢啲傳統智慧融入建築，由內到外都落足心機，Kelly眼前一亮！



日晷裝置呈現四季 百子櫃長廊隨光流轉



作為將軍澳嘅新地標，中醫醫院同中藥檢測中心依山傍海而建，總佔地面積有6萬平方米。建築以「天人合一、道法自然」做核心，將「陰陽五行」嘅理念滲透到每個角落，力求詮釋中華文化嘅「精氣神」。



踏入醫院入口廣場，日晷裝置映入眼簾，利用光影嘅變化，巧妙呈現一年四季。而醫院中庭就以「天圓地方」為布局，融合五行相生嘅概念，營造出獨特嘅中醫藥文化氛圍。



以「正本清源」作為教育宗旨嘅中藥檢測中心亦別有洞天，入面有珍藏咗3500份珍貴標本嘅標本館，仲有種植超過180種中草藥嘅五行相生花園同神農本草園，Kelly覺得呢度直情係一座充滿中華文化嘅博物館！而連接醫院同檢測中心嘅百子櫃長廊，融入咗傳統中藥房嘅元素，步過走廊嘅時候，景色會隨光影流轉，打卡影相一流㗎！



李家超冀港成中醫藥走向世界橋頭堡



行政長官李家超喺啟程儀式致辭指，中醫醫院和檢測中心正式啟動，標誌香港正建立一個由院校到醫院、由科研到產業，環環相扣的中醫藥生態系統。佢話，會積極配合國家嘅「十五五規劃」，令香港成為中醫藥走向世界嘅橋頭堡，期望香港中醫藥界可以做到「傳承不泥古，創新不離宗」，為全人類健康作出貢獻。



國家衞健委主任雷海潮致辭時形容，呢個係香港中醫藥發展史嘅重要里程碑，期望香港發揮檢測同標準方面嘅優勢，助力中醫藥國際化，甚至參與國家「新時代神農嘗百草」行動，將中醫藥推廣到全世界。



KellyChu



百子櫃長廊隨光影流轉。