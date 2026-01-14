Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 中醫醫院及中藥檢測中心揭牌 將軍澳新地標「天人合一」道法自然 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

香港首間中醫醫院大展鴻圖！全港矚目嘅香港中醫醫院及政府中藥檢測中心昨天正式啟程，呢度唔單止係內地以外首座集醫療、科研、教學同中藥檢測於一身嘅大型綜合設施，仲將「天人合一」、「陰陽五行」呢啲傳統智慧融入建築，由內到外都落足心機，Kelly眼前一亮！

日晷裝置呈現四季  百子櫃長廊隨光流轉

　　作為將軍澳嘅新地標，中醫醫院同中藥檢測中心依山傍海而建，總佔地面積有6萬平方米。建築以「天人合一、道法自然」做核心，將「陰陽五行」嘅理念滲透到每個角落，力求詮釋中華文化嘅「精氣神」。

　　踏入醫院入口廣場，日晷裝置映入眼簾，利用光影嘅變化，巧妙呈現一年四季。而醫院中庭就以「天圓地方」為布局，融合五行相生嘅概念，營造出獨特嘅中醫藥文化氛圍。

　　以「正本清源」作為教育宗旨嘅中藥檢測中心亦別有洞天，入面有珍藏咗3500份珍貴標本嘅標本館，仲有種植超過180種中草藥嘅五行相生花園同神農本草園，Kelly覺得呢度直情係一座充滿中華文化嘅博物館！而連接醫院同檢測中心嘅百子櫃長廊，融入咗傳統中藥房嘅元素，步過走廊嘅時候，景色會隨光影流轉，打卡影相一流㗎！

李家超冀港成中醫藥走向世界橋頭堡

　　行政長官李家超喺啟程儀式致辭指，中醫醫院和檢測中心正式啟動，標誌香港正建立一個由院校到醫院、由科研到產業，環環相扣的中醫藥生態系統。佢話，會積極配合國家嘅「十五五規劃」，令香港成為中醫藥走向世界嘅橋頭堡，期望香港中醫藥界可以做到「傳承不泥古，創新不離宗」，為全人類健康作出貢獻。

　　國家衞健委主任雷海潮致辭時形容，呢個係香港中醫藥發展史嘅重要里程碑，期望香港發揮檢測同標準方面嘅優勢，助力中醫藥國際化，甚至參與國家「新時代神農嘗百草」行動，將中醫藥推廣到全世界。

KellyChu
 

百子櫃長廊隨光影流轉。
百子櫃長廊隨光影流轉。
中醫醫院及中藥檢測中心舉行啟程儀式。
中醫醫院及中藥檢測中心舉行啟程儀式。
最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
11小時前
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
影視圈
11小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
11小時前
David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典
00:50
David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典
商業創科
6小時前
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
8小時前
麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升
麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升
影視圈
12小時前
楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准三駒易配。
楊明綸三駒易配
馬圈快訊
15小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
法新社
伊朗示威｜特朗普取消會晤伊官員 籲示威者續抗爭：救援正趕來
即時國際
7小時前
更多文章
大欖郊野公園嘅楓香林有紅葉美景。
KellyChu - 大棠楓香林紅葉有得睇 青衣公園落羽杉如美畫 | Executive日記
　　踏入冬季，Kelly發現香港都有唔少地方可以欣賞到紅葉美景，畀你感受浪漫嘅冬日氛圍！講到香港睇紅葉，好多人第一時間就諗起大欖郊野公園嘅大棠楓香林。根據漁護署網站資訊，大棠楓香林啲紅葉已經「紅晒」啦，想去嘅朋友可以留意吓。 　　除咗大棠，康文署都推介咗幾個紅葉觀賞點，好似青衣公園、北區公園、楊小坑錦簇花園同元朗公園。當中青衣公園嘅人工湖畔種咗幾棵落羽杉，到咗秋冬會變成金黃色同紅色，湖水倒映
4小時前
Executive日記