林國誠 - 第一除障 | 五里山

丙午年絕對是不容易的一年，從我的經驗是有方法，可以將個人的破壞程度減輕。甚至做過很多例子都沒有出現破壞。我經驗中最有效的是利用風水和藏傳密宗的方法。當然肯定還有很多不同的方法，只是我不懂或嘗試的次數不夠例證。



我昨天再和我說的寧波車朋友見面，他說再一次確認，除了正常的功德，是有3個特需要做的日常功德。如上期所說他和廟寺用了一個非如法的方法，整個寺廟一同修持特定的法門15天。然後問卦和禪定，像清朝乾隆王的金瓶掣籤。得出來有3個建議：第一在乙巳年尾找寺廟或密宗中心做大黑天除障法。今年香港創古中心密宗佛教中心的除障法是由2月14日開始到16日晚上11點。資料在網上可找到，費用全免，總之先登記參加。場內我會要求工作人員每節都盡量重新講解，不會擔心不懂修法，在喇嘛帶領，中心的目的就是要幫助眾生。這是大恩師創古寧波車的大願力。千萬不要害羞。令到眾生得到密法加持正是我們金剛弟子的責任。亦是我們要發的慈悲心。相反更感恩和多謝有新的善信給我機會學習慈悲。30年前我都是一個人甚麼都不懂跑上創古中心參加法會。你我都可以。始終不夠篇幅講丙午年在日天和晚上修持最相應解決災難的法門。（待續）



林國誠