Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠 - 第一除障 | 五里山

五里山
五里山
林國誠
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　丙午年絕對是不容易的一年，從我的經驗是有方法，可以將個人的破壞程度減輕。甚至做過很多例子都沒有出現破壞。我經驗中最有效的是利用風水和藏傳密宗的方法。當然肯定還有很多不同的方法，只是我不懂或嘗試的次數不夠例證。

　　我昨天再和我說的寧波車朋友見面，他說再一次確認，除了正常的功德，是有3個特需要做的日常功德。如上期所說他和廟寺用了一個非如法的方法，整個寺廟一同修持特定的法門15天。然後問卦和禪定，像清朝乾隆王的金瓶掣籤。得出來有3個建議：第一在乙巳年尾找寺廟或密宗中心做大黑天除障法。今年香港創古中心密宗佛教中心的除障法是由2月14日開始到16日晚上11點。資料在網上可找到，費用全免，總之先登記參加。場內我會要求工作人員每節都盡量重新講解，不會擔心不懂修法，在喇嘛帶領，中心的目的就是要幫助眾生。這是大恩師創古寧波車的大願力。千萬不要害羞。令到眾生得到密法加持正是我們金剛弟子的責任。亦是我們要發的慈悲心。相反更感恩和多謝有新的善信給我機會學習慈悲。30年前我都是一個人甚麼都不懂跑上創古中心參加法會。你我都可以。始終不夠篇幅講丙午年在日天和晚上修持最相應解決災難的法門。（待續）

林國誠

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
15小時前
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
00:42
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
突發
8小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
11小時前
大寒天氣︱強烈東北季候風下周殺到！1.21市區一夜跌至13°C 一區更低見7°C
社會
15小時前
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
即時國際
11小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
10小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
14小時前
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
影視圈
13小時前
更多文章
林國誠 - 化解紅羊劫 | 五里山
　　續上期我最近和一個已認識接近30年而且相當熟絡的寧波車閒談。在西藏的曆法同樣預計未來兩年世界上的問題。他是我認識過最全力修法的寧波車，30年都只是和他在外面食過2次齋，都是因為全天在郊外火供，所以中午在郊外的飯店食齋。寧波車剛跟我說他們剛完成了一個5年的法會。一個法會做了5年，完成超過300個灌頂。這種的專注和信心，不是一般人能做到。30年來雖然沒有幾多次找寧波車問卦，因為我不應該浪費寧波車的
2026-01-06 02:00 HKT
五里山