李飛帆 - 恒生銀行林慧虹帶領義工與基層家庭 暢遊Merry Balloon Hong Kong | 企業熱話

恒生銀行植根香港近百年，持續以行動回饋社會。早前，恒生冠名贊助亞洲最大型 IP 角色冬日慶典Merry Balloon Hong Kong，並於上星期六（10日）舉辦社區同樂日，邀請來自香港婦女中心協會的基層家庭一同暢遊充氣樂園，享受一個放鬆身心的周末。



活動當天，恒生行政總裁林慧虹親自帶領逾40名義工，與參與活動的媽媽及小朋友互動交流，並一同體驗巨型充氣彈床。作為全港最大的本地銀行，除了支持Merry Balloon Hong Kong這項全城矚目的盛事，在新一年為社區帶來歡樂氣氛外，恒生亦一直透過不同的慈善項目和義工活動，回饋社會，支持社區。



此外，恒生每年為員工提供兩天的義工假期，建立一個積極正面、關懷社會的企業文化。單在2025年，恒生義工隊舉辦了超過50場義工活動，服務長者、青少年及基層家庭，關心社群。恒生亦在社區致力推廣普及金融，包括成為「賽馬會躍見新生活」計劃的理財策略夥伴，協助過渡性房屋的基層家庭建立儲蓄習慣，培養理財。恒生亦是「認知友善銀行」，於20間分行設立社區關愛櫃位，為有需要的客戶，特別是長者，提供優先的櫃位服務。

