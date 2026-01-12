KellyChu - 殿堂級歌手Lea Salonga 領銜獻唱賀迪士尼20周年 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

為茉莉公主與花木蘭獻聲嘅殿堂級歌手Lea Salonga，繼2005年香港迪士尼樂園開幕典禮演出後，重返舞台，於過去的周日為香港迪士尼20周年帶來只此一晚音樂盛會「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」，為20周年慶典添上奇妙色彩。

繼開幕禮表演後重返迪園

　　喺奇妙夢想城堡璀璨燈光下，Lea以美麗動人聲線向迪士尼公主與女王嘅勇氣、夢想與精神致敬，為觀眾帶嚟一個充滿音樂與情感嘅澎湃夜晚。佢攜手香港管弦樂團及香港迪士尼樂隊一齊同台演出，由指揮家Maestro Gerard Salonga擔任指揮，演繹迪士尼動畫經典旋律。

　　當晚曲目有《A Whole New World》、《Let It Go》 、《Reflection》、《A Dream Is a Wish Your Heart Makes》等膾炙人口嘅迪士尼主題曲，6位深受喜愛嘅迪士尼公主及女王，包括茉莉公主、花木蘭、蒂安娜、愛莎、灰姑娘與寶嘉康蒂，亦一同於奇妙夢想城堡現身，與Lea演繹這些經典故事，締造一個難忘嘅奇妙夜晚。

KellyChu
 

這場音樂盛會為觀眾留下一個難忘夜晚。
這場音樂盛會為觀眾留下一個難忘夜晚。
