KellyChu - 殿堂級歌手Lea Salonga 領銜獻唱賀迪士尼20周年 | Executive日記

為茉莉公主與花木蘭獻聲嘅殿堂級歌手Lea Salonga，繼2005年香港迪士尼樂園開幕典禮演出後，重返舞台，於過去的周日為香港迪士尼20周年帶來只此一晚音樂盛會「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」，為20周年慶典添上奇妙色彩。



繼開幕禮表演後重返迪園



喺奇妙夢想城堡璀璨燈光下，Lea以美麗動人聲線向迪士尼公主與女王嘅勇氣、夢想與精神致敬，為觀眾帶嚟一個充滿音樂與情感嘅澎湃夜晚。佢攜手香港管弦樂團及香港迪士尼樂隊一齊同台演出，由指揮家Maestro Gerard Salonga擔任指揮，演繹迪士尼動畫經典旋律。



當晚曲目有《A Whole New World》、《Let It Go》 、《Reflection》、《A Dream Is a Wish Your Heart Makes》等膾炙人口嘅迪士尼主題曲，6位深受喜愛嘅迪士尼公主及女王，包括茉莉公主、花木蘭、蒂安娜、愛莎、灰姑娘與寶嘉康蒂，亦一同於奇妙夢想城堡現身，與Lea演繹這些經典故事，締造一個難忘嘅奇妙夜晚。



KellyChu



這場音樂盛會為觀眾留下一個難忘夜晚。