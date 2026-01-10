李純恩 - 香港冬天 | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
6小時前
　　近來朋友圈裏有許多大雪紛飛的照片，都是在大雪紛飛的地方旅行的朋友拍的，有的在法國，有的在日本，有的在中國東北。雪景耐看，怎麼看怎麼好看。

　　幸好這幾天香港也「寒冷」了，氣溫十度左右，新界更低。晚上在家，要穿件稍厚的衣服，不然會覺得有點冷。冬天要有點冬天的樣子，香港的冬天像這樣也算是有交代了。於是把厚一點的被子也拿了出來，夜裏厚被裹身，特別舒服，很快睡着，便更覺得是在過冬天了。

　　香港的冬天也就如此而已。街上的行人好像已經把家裏最厚的衣服都穿在身上了，這些衣服在香港其實也沒幾天可以穿，穿起來有一份珍惜感，就像從前女人穿皮草一樣，一年也炫耀不了幾天。不由想起以前有個才女，花了一百多萬在紐約買一件名牌皮草回來，天天盼着降溫。終於真的要降溫了，心中大喜，以為第二天可以出風頭了，不料當天晚上去派對，就見到一個名女人搶在冷鋒之前，捷毛先登，穿了一件一模一樣的皮草赴會，穿梭在衣香鬢影之中，備受稱讚。才女大受打擊，回家就把那件名牌皮草鎖進衣櫃，打入冷宮，據說此後一次都沒有穿過。

　　現在沒甚麼女人會在香港穿皮草了，這倒也不是因為像那位才女那樣怕跟同類撞款，而是香港的冬天已經暖得穿不得皮草，硬要穿出去，人家會覺得你有毛病的。

　　香港的冬天大致如此，可以冷幾天，意思意思，總算有意思。我在這份意思中裹着厚被很快睡着，只是醒來發現大半個身子都在被子外面。還是熱。

