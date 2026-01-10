葉澍堃 - 中環「Ami」法國餐廳享用精美白松露晚餐 | 葉Sir食經

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉澍堃
6小時前
　　今年的白松露品質甚佳，每克來價約50港元，算是貴得合理，早前在意大利餐廳「八部半」食了頓白松露套餐，香味在心中歷久不散，最近忍不住要再食一次，今次晚餐地點是中環「Ami」法國餐廳，在餐廳內碰到行政大廚Nicolas Boutin，他以前在法國布根地三星餐廳工作，廚藝非凡，是夜為我們設計了幾款白松露菜式，餐前先來杯香檳，飲的是Krug Grande Cuvée 173 eme Edition，這款剛剛上市的香檳用了150款不同的酒及13個Vintage，有濃郁梨味及優雅酸度，好飲非常。

　　晚餐開胃小菜是有點像上海菜的紹興酒焗大閘蟹，在法國餐廳食到是意外驚喜，大閘蟹蟹肉和蟹膏跟法國龍蝦慕絲擦出美味火花，加上芳香的紹興酒，一食入魂，酒香醉人的感覺甚佳。跟着食63度慢煮日本蛋配耶路撒冷雅枝竹慕絲及白松露，侍應刨白松露前先把松露給我們打卡，薄薄的松露片在空中飛舞，整個房間瀰漫着濃郁的松露香氣，大家都在深呼吸，希望把迷人香氣永留心中！飲杯Corton Charlemagne布根地白酒，有種飄飄欲仙的美妙感覺。另一款白松露美食是法國薯仔三重奏，三款不同形態的薯仔分別是切粒，慕絲及薯片，配白松露是意想不到的精彩，是創意和口感俱佳的一道菜。

　　跟着食餐廳自家製扁意粉，配南瓜泥、康堤芝士及白松露，這是別具一格的白松露pasta，人人食得稱心滿意。主菜兩款選擇，我食的是慢煮黃油雞卷，內有栗子慕絲，配羊肚菌及法國黃酒汁，把本地三黃雞胸做成美味雞卷，大廚非凡廚藝盡顯，另一款主菜是香煎日本鹿兒島A4和牛牛柳配甜洋蔥、法式蛋黃醬及新鮮薄荷，同樣美味。配主菜的兩款佳釀分別是Domaine Ponsot 1990年的Clos de la Roche布根地紅酒和Château Margaux瑪歌酒莊1995年波爾多紅酒。甜品是果仁焦糖巴黎泡芙配雲呢拿雪糕及白松露，甜美迷人。

葉澍堃

紹興酒焗大閘蟹
別具一格的白松露past
三黃雞卷配羊肚菌
鹿兒島A4和牛
大大塊的白松露
晚餐甜品巴黎泡芙
跟太座在Ami
晚餐飲的幾款餐酒
謙謙大讚白松露香氣迷人
白松露蛋
法國薯仔三重奏配白松露
