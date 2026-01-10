譚紀豪 - 365日過眼雲煙 | 無名指

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪
6小時前
　　元旦剛過便收到朋友送的《故宮日曆》，是香港中和出版的「漢英對照版」，我從北京訂的「書畫版」也同時寄到，兩本加起來每日認識兩件文物，相得益彰。

　　上世紀20年代，昔日紫禁城變成故宮博物院，院方整理宮中文物之餘，也編纂了一系列出版物，包括風行一時的《故宮日曆》，1933年起共出版了5年，後因戰亂沒再做下去。將近一個世紀後，北京故宮出版社在2010年復刊《故宮日曆》，逐漸成為趁手又體面的新年禮物，在實體日曆已式微的數碼時代，印量竟屢創新高，十幾年來我也收藏了幾本。

　　台灣的故宮博物院1974年亦出版過一次《故宮日曆》，沒繼續做的原因不詳，然後2018年又再做起來，目前已有9冊。他們剛復刊時我更愛台版，但北京自2023年起發行「書畫版」，讓我「專寵」至今，案上日曆又變回京版。

　　這幾年北京出版的《故宮日曆》版本繁多，除前面提過的兩種，還有「生肖版」和「青春版」，再加上手工蓋印、藏書票、徽章等變化，衍生出更多特別版。據說巿場上甚至出現高仿盜版，我沒見過贋品，但從網絡圖片所看，幾可亂真。

　　網上有人批評，國家級單位的文創產品為何要搞得那麼商業化，我卻樂意看到故宮放下「帝王之尊」，以親民方式推廣文化，更何況《故宮日曆》每頁都是正經八百地介紹文物，無半點嘩眾取寵之意。

　　那天我把舊日曆換掉，還特意從頭到尾翻了一遍，細看每幅和我走過2025年的書畫作品。在不朽藝術面前，我的365日不過是過眼雲煙。（IG︰ @tamkeiho）

　　聖誕假期窩在家中，整理這一年看過的展覽單張和表演場刊等，突然在想：「當我們談藝術時，我們談些甚麼？」 　　我從不認為自己是藝評人，不會技術分析掛在展廳牆上的一幅畫，或懸於音樂廳穹頂的一首樂曲；我只是個藝術愛好者，想與作品背後的靈魂對話，感應那些難以用語言描摹的情緒和哲思。 　　早前在台北故宮博物院看蘇東坡《赤壁賦》，沿卷軸慢行時不自覺憋住了氣息，看到最後一句「不知東方之既白」我長嘆
2026-01-03 02:00 HKT
