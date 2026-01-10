KellyChu - 花墟公園開鑼 大批市民試美食 鮮魚午餐肉漁農嘉年華矚目上市 | Executive日記

為推廣優質本地漁農產品，漁護署、蔬菜統營處及魚類統營處每年都會合辦本地漁農美食嘉年華。今屆活動踏入20周年，昨起一連三日喺旺角花墟公園舉行，現場共設超過430個展銷攤位，當中逾220個攤位售賣本地出產嘅漁農產品，吸引不少市民到場入貨。



場內提供多款特色產品，包括由本地有機、水耕及信譽農場種植嘅作物：羽衣甘藍、甘筍、四季豆及水耕車厘茄，又有本地優質漁產品，例如藍瓜子斑、金頭鯛、羅非魚及南美白對蝦。多款合作研發嘅新產品：水庫鯪魚肉燒賣、水塘魚湯、鮮魚午餐肉、石鰵魚蛋及石鰵魚肉春卷，亦會於嘉年華發售。



有入場市民大讚漁產品又平又靚，加上出自本地，認為留港買餸比北上更實際。亦有市民遠道從上水來到花墟，大讚嘉年華場地舒適，攤檔種類繁多，出售多款本地新鮮食品，打算同朋友即場品嘗金蠔。此外，有熟食檔主選用船灣淡水湖嘅本地鯪魚製作「Shake Shake燒賣」，售30元8粒，可選BBQ、黑松露、香辣及日式芥辣4款調味粉，表示銷情不錯。



主辦方話，佢哋今屆增加不少「小農」參與，希望嘉年華能夠做到橋樑角色，無論「大農」或「小農」都可以向市民推廣佢哋嘅產品，並期望入場人次與去年相近，目標這3天可吸引約16萬人次。有海味攤檔負責人則覺得旺丁不旺財，指顧客消費力較去年弱，如果可以保持到去年生意額已經收貨。不過亦有檔主看好銷情，認為大家專程過來購買本地及有機產品，感受到氣氛和消費意欲。



除咗美食攤檔，嘉年華亦設有漁農展區，讓市民了解本地漁農業應用技術及休閒漁農業活動，包括氣霧耕種植技術、智能農場模型及現代化農業機械等，仲可以參加珍珠體驗工作坊，即場製作珍珠飾物。嘉年華朝十晚八開放，免費入場，如果大家同小妹一樣鍾意喺屋企煮飯，又崇尚優質健康食材，記得唔好錯過喇。



KellyChu

漁農美食嘉年華昨起一連三日舉行。