Cally - 「香港潮玩盛世展」登陸又一城 7米童玩之森夢想樹屋成焦點 | 商界講呢啲

Cally
1小時前
　　為咗提升香港IP喺本地及海外遊客之間嘅知名度，並促進香港成為「潮玩之都」，由香港品牌玩具協會主辦、文創產業發展處（文創處）贊助嘅「香港潮玩盛世展」，第一階段已經喺又一城隆重登場，昨日舉行嘅開幕禮更邀請到文化體育及旅遊局副局長劉震先生, JP與香港品牌玩具協會會長王劍鋒出席。

　　「香港潮玩盛世展」將玩具設計師嘅傳承與創作歷程化成設計靈感，將又一城改造成「童玩之森」。其中於LG層設立咗7米高嘅夢想樹屋，象徵住設計師嘅深厚根基，以及孕育新生代創意嘅空間；樹屋外懸垂人主一個個溫暖嘅黃光燈泡，感覺親切又夢幻。入口位置有12位人氣巨型IP公仔，沿樹屋兩側仲有多個原創及珍藏展品。而進入樹屋可以見到珍貴嘅原創手稿，以及近30個玩具品牌及原創IP嘅100多件珍藏作品𠻹。

　　臨走前挑戰創意「漆」彩互動遊戲，喺數碼顯示屏上選擇心儀嘅玩具模型並自由上色，仲可以掃描屏幕上嘅QR code，下載你個人創作嘅作品𠻹。

香港潮玩盛世展及潮玩限定店

日期：1月9日至2月1日

時間：上午11時至晚上9時

地點：又一城LG層（1月26日起將移師至G層繼續展出）
 

香港品牌玩具協會會長王劍鋒先生期望透過活動，提升本地創作品牌嘅聲譽，鞏固香港作為「潮玩之都」嘅定位，幫佢哋開拓更廣闊嘅全球市場。
中國國際郵輪品牌星旅遠洋郵輪旗下嘅「鼓浪嶼」號郵輪，喺去年4月開始以香港為母港主打亞洲地區航線，到咗11月航季完結後，「鼓浪嶼」號郵輪轉去馬來西亞，提供雙母港服務，帶旅客到訪馬來西亞及泰國嘅多個港口，打開東南亞市場，獲得公眾嘅肯定。 喺大除夕果日，「鼓浪嶼」號完成咗馬來西亞母港運營後重返香港，仲帶住近1,700名來自馬來西亞、新加坡以及其他東南亞旅客嚟到，不但刷新咗啟航以嚟最大嘅海外客源航次
2026-01-06 02:00 HKT
商界講呢啲