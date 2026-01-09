Cally - 「香港潮玩盛世展」登陸又一城 7米童玩之森夢想樹屋成焦點 | 商界講呢啲

為咗提升香港IP喺本地及海外遊客之間嘅知名度，並促進香港成為「潮玩之都」，由香港品牌玩具協會主辦、文創產業發展處（文創處）贊助嘅「香港潮玩盛世展」，第一階段已經喺又一城隆重登場，昨日舉行嘅開幕禮更邀請到文化體育及旅遊局副局長劉震先生, JP與香港品牌玩具協會會長王劍鋒出席。

「香港潮玩盛世展」將玩具設計師嘅傳承與創作歷程化成設計靈感，將又一城改造成「童玩之森」。其中於LG層設立咗7米高嘅夢想樹屋，象徵住設計師嘅深厚根基，以及孕育新生代創意嘅空間；樹屋外懸垂人主一個個溫暖嘅黃光燈泡，感覺親切又夢幻。入口位置有12位人氣巨型IP公仔，沿樹屋兩側仲有多個原創及珍藏展品。而進入樹屋可以見到珍貴嘅原創手稿，以及近30個玩具品牌及原創IP嘅100多件珍藏作品𠻹。



臨走前挑戰創意「漆」彩互動遊戲，喺數碼顯示屏上選擇心儀嘅玩具模型並自由上色，仲可以掃描屏幕上嘅QR code，下載你個人創作嘅作品𠻹。

香港潮玩盛世展及潮玩限定店



日期：1月9日至2月1日



時間：上午11時至晚上9時



地點：又一城LG層（1月26日起將移師至G層繼續展出）

