鄭曉光 - 人類工作終結時？ | 能源Don家

新年伊始，先祝讀者身心康泰！還看2025年，全球經濟、科技、工業生產等領域，皆圍繞兩個英文字母－－「AI」（人工智能）。《時代雜誌》上月選出8位「AI構建者」成為年度風雲人物，指他們推動AI發展，展開機器思考時代，令人類既驚嘆又擔憂。當風雲人物之一的全球首富馬斯克也放豪言，稱AI有望最快今年超越人類智慧，可見《時代》提出的憂慮並非過慮！



毫無疑問，AI將繼續佔據今年科技市場焦點。有人擔心AI今年就要開始取代人類？大家的工作快要朝夕不保？與其擔驚受怕，倒不如找「當事人」問個明白！我求教於DeepSeek，數秒間它將一堆原因羅列於我眼前，總結來說今年「幾乎不可能出現人工智能超越人類智慧」。由馬斯克旗下公司推出的Grok，也似乎與自己老闆「唱反調」，指人工智能在今年趕上人類水平屬「樂觀預測」，並引述主流專家指不太可能發生。



無論如何，AI已成為不可逆轉的浪潮，公司、工廠、學校等不同機構均在日常運作應用，煤氣公司作為能源企業，當然也不例外。不過我們使用科技非旨在取代人手，相反我們重視員工的獨特經驗和專長，希望科技代勞部分工序，令同事可集中處理需更高技能的工作。例如我們將AI應用在網上虛擬助理，處理客戶預約維修、查詢帳單等需求。現時我們約65%客戶查詢經數碼渠道處理，減輕熱線中心同事工作負擔，同時讓他們集中處理較複雜個案。



AI亦可應用在我們的定期安全檢查服務，保障同事工作安全，也使檢測更準確。定期安檢除了檢查客戶住宅的煤氣設施，也涵蓋大廈外牆的煤氣立管。以往技術員要從單位探頭出窗外或攀上大廈外牆攀架檢查，存在一定風險。我們的工程師因而自行研發智能分析系統，能在大廈外透過遠距離相機，拍攝立管影像並上傳AI模型，系統自動分析立管不同部分的鏽蝕程度，再制訂相應跟進或更換喉管方案。員工毋須高空工作，亦省掉肉眼翻看影像以判斷鏽蝕問題的時間。



科技領域廣闊，AI以外仍有很多嶄新項目值得留意，包括無人機。隨着政府發展低空經濟，煤氣公司逐漸擴闊無人機在不同營運環節的應用場景。其中我們與大學合作研發自動噴塗機，為大埔製氣廠的石腦油缸表面塗上「無電製冷」塗料。此舉在不耗電下，令油缸溫度降低最高達攝氏5度，有效減少石腦油揮發，而無人機亦避免搭棚及高空工作，並降低工程成本兼提升工作效率。



誠如AI巨擘黃仁勳所言，「所有產業都需要AI，全部公司都使用它，這是我們時代單一最具影響力的科技」。展望2026年，在科技洪潮席捲下，煤氣公司將繼續擁抱AI在內的先進科技，融入至生產、輸配、客戶服務等不同環節，務求令我們的服務更安全、高效。



鄭曉光