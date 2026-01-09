胡慧沖 - Tomorrowland 登陸芭堤雅 | 筆泰沖動

「Tomorrowland」自2005年於比利時首次舉辦以來，一直被視為全球電子音樂界的最高殿堂。它不止是一場音樂節，更加是個結合音樂、舞台藝術、視覺敘事與世界觀的文化現象，每年都吸引無數來自世界各地的樂迷朝聖，門票更長年處於「一票難求」狀態。



今年Tomorrowland更進一步，正式宣布首次進軍亞洲，並且選址泰國芭堤雅舉行，消息一出即引起全球樂迷高度關注！作為國際級旅遊城市，芭堤雅兼具度假氛圍與大型活動承載力，亦為「Tomorrowland Thailand」奠定極具話題性的舞台背景，象徵着亞洲電音文化邁入全新階段。



而最關鍵的是，Tomorrowland Thailand剛於1月8日已正式開放預先訂飛登記。結果不出所料，大量樂迷同一時間湧入官方網上平台，社交媒體瞬間被洗版，不少人形容情況誇張到好像搶「世界級決賽門票」。雖然現階段屬於預先登記，但這一步卻是日後正式購票的必要門檻，亦反映出亞洲首站的驚人需求。



按照官方安排，必須完成現階段的預先登記，才有機會參與3月7日的正式售票。以Tomorrowland一向秒速售罄的紀錄來看，假如錯過了今次登記，幾乎等同錯過整個音樂節！



Tomorrowland落戶芭堤雅，加上1月8日開放登記即被瘋狂洗版盛況，由此正式宣告——亞洲電音盛事經已啟動！



胡慧沖