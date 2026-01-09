鄧達智 - 曼谷必吃文苑佛跳牆 | 智智樂GO

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧達智
1小時前
生活 專欄
　　千呼萬喚始出來：去年盛夏來泰京，「文苑」文偉賢師傅透露，業主將會收回整塊地皮，另有打算。既然如此，只好重整軍心，找新址準備重新裝置大展拳腳。

　　舊地址在BTS空中列車站Ratchadamri一旁，St Regis酒店擲石之遙，對面Anantara酒店有點歷史，跟香港半島及當年麗晶兩大酒店都有淵源，曾亦經營四季酒店，後來換上Anantara一直至今。

　　文苑搬去環境更輝煌、私家房配套更充裕的Grande Centre Point Prestige，酒店側門入口概括地下及二樓兩層，氣氛寬宏。其實搬的不遠，公共交通系統BTS依然是Ratchadamri站，側面對Anantara，只是另一邊，離開著名四面神，走路不超過5分鐘。

　　文師傅笑言新舖座正風水頭，去年11月底開業至今，旺丁旺財；推出賓客熱捧新菜式「文苑佛跳牆」；外表看似港派舊時富貴手工菜「鳳吞翅」。文師傅笑語這味菜式舊時十分普遍，皆因勞動力充裕，工資偏低，單單將雞皮內部雞肉及內臟等掏空，保留整副完整雞皮，塞入花膠、海參、魚翅、乾鮑及火腿；拆出的雞骨熬成濃厚奶白色雞湯，置燉盅跟塞滿珍品整隻雞，一起燉上數小時。

　　進食前，師傅用鉸剪剪開雞肚皮，一眾珍貴內藏食材散開來，與湯水混成一體，濃香陣陣；喜愛鮑、參、翅、肚的Foodie們，下次來曼谷，請言必先訂購這味迷人佛跳牆，每天平均售出十多隻，跟家人朋友好好享受，以免向隅。

鄧達智

智智樂GO