Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 匯聚專業評審新設5大嶄新獎項 「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」隆重舉行 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

星島新聞集團跨媒體平台「ArtCan」再度舉辦「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮」，以推動香港藝術文化發展，並展示香港豐富的創意和文化底蘊。頒獎禮將於本月16日（星期五）假香港演藝學院賽馬會演藝劇院舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩將會擔任主禮嘉賓，而香港故宮文化博物館館長吳志華博士將會發表專題演講。

　　今年除了繼續設有「ArtCan藝術文化大獎」（10名）表彰過去一年在香港藝術文化領域中表現卓越的創作者、策展人、表演者、藝術展覽、活動及項目外，大會更增設「ArtCan嶄新藝術大獎」（5名），分別是嶄新IP大獎、嶄新Digital Art大獎、嶄新藝術文化跨界創作大獎、嶄新藝術文化進步大獎，以及嶄新藝術文化推廣大獎。

　　今年大會繼續邀得社會名人、藝術界翹楚、資深藝術文化工作者等組成的評審團為參賽作品進行評選，其中更獲得香港藝術行政人員協會參與評審，以提升獎項的權威性，同時亦以表彰香港藝文界的卓越成就，推動創新與多元發展。立即掃描二維碼了解更多詳情喇！

ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮

日期：2026年1月16日（星期五）

時間：下午2時至5時 

地點：香港演藝學院賽馬會演藝劇院

     （香港灣仔告士打道一號）

KellyChu
 

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
17小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
7小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
8小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
10小時前
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
01:24
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
即時國際
4小時前
韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號
韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號
食用安全
11小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
12小時前
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5 
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5
飲食
10小時前
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
4小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
更多文章
「乳豬造型」黑森林蛋糕吸睛。
KellyChu - 美心「乳豬造型」黑森林蛋糕賀歲 | Executive日記
農曆新年將至，美心集團推出多款創新賀年產品，包括「乳豬造型」黑森林蛋糕、奶香軟糯嘅「金沙奶黃年糕」、鹹香鮮味嘅「髮菜蠔豉蘿蔔糕」以及「夏威夷雜錦海鮮盆菜」等，大人小朋友都總有一款啱心水。其中最值得推介嘅，係美心食品廠研發團隊利用剩餘麵包製成嘅「脆脆麵包雞油辣椒油」－－辛香惹味嘅辣椒油中夾雜住酥脆麵包粒，用嚟點綴新年烘焙同糕點，風味同口感層次即刻豐富咗唔少！ 　　美心西餅及其附屬品牌的業務總監
1小時前
Executive日記
KellyChu - 港童軍連串活動慶115周年 4月童軍國家安全日移師維園 | Executive日記
　　香港童軍今年迎來115周年里程碑，當然要有新搞作啦！香港童軍總會宣布，今年會以「百載傳承 同行未來」為主題，籌備連串海、陸、空活動慶祝。重頭戲要數4月舉行嘅「童軍國家安全日」，今年移師去維多利亞公園，仲擴大規模請埋全港市民一齊玩！ 　　而為慶典打響頭炮嘅「童行未來@115音樂會暨開展禮」下月舉行，門票已經開賣。最驚喜係總會竟然同潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）合作，推出香港童軍115
1小時前
Executive日記