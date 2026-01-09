KellyChu - 匯聚專業評審新設5大嶄新獎項 「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」隆重舉行 | Executive日記

星島新聞集團跨媒體平台「ArtCan」再度舉辦「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮」，以推動香港藝術文化發展，並展示香港豐富的創意和文化底蘊。頒獎禮將於本月16日（星期五）假香港演藝學院賽馬會演藝劇院舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩將會擔任主禮嘉賓，而香港故宮文化博物館館長吳志華博士將會發表專題演講。



今年除了繼續設有「ArtCan藝術文化大獎」（10名）表彰過去一年在香港藝術文化領域中表現卓越的創作者、策展人、表演者、藝術展覽、活動及項目外，大會更增設「ArtCan嶄新藝術大獎」（5名），分別是嶄新IP大獎、嶄新Digital Art大獎、嶄新藝術文化跨界創作大獎、嶄新藝術文化進步大獎，以及嶄新藝術文化推廣大獎。



今年大會繼續邀得社會名人、藝術界翹楚、資深藝術文化工作者等組成的評審團為參賽作品進行評選，其中更獲得香港藝術行政人員協會參與評審，以提升獎項的權威性，同時亦以表彰香港藝文界的卓越成就，推動創新與多元發展。立即掃描二維碼了解更多詳情喇！



ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮



日期：2026年1月16日（星期五）



時間：下午2時至5時



地點：香港演藝學院賽馬會演藝劇院



（香港灣仔告士打道一號）



