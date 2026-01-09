查小欣 - 澐．NUVA砂鍋蟹粉拌飯 | 查乜料

亞洲國際博覽館的特色中餐廳「澐．NUVA」經常有新意，入冬最想吃個熱辣辣煲仔飯，這夜如願以償，主廚李敬東師傅的單尾就炮製了砂鍋蟹粉拌飯，太好了，位上，每人一個小巧砂鍋盛着淨白飯，粒粒分明企身，飯量約一碗半，亮點是有飯焦，香氣撲鼻，人人開心到飛起，然後鋪上香濃蟹粉，真材實料，灑少許陳醋，蟹粉鮮香配絲苗飯香，入魂。



美食當前，忘記「肥」字點寫，吃着蟹粉飯，忍不住用肉味香濃的時令雙冬羊腩煲餸飯，羊腩炆夠火候，軟稔但有嚼口，配菜冬菇、冬筍、馬碲、腐竹也甚入味，捨不得放過。另一煲好菜式，鮑魚滑雞煲，鮑魚和雞肉香嫩，爆香蔥頭，惹味。啖着Bollinger香檳，與酒腳們美酒佳餚迎接2026。



不單止去亞博睇演唱會，會提前去NUVA晚飯，平時也愛去，並必在黃昏前到來Happy Hour，坐在落地玻璃窗前，欣賞180度大嶼山海天一色，夕陽伴着飛機升降的畫面，寫意。



餐廳經理及侍酒師Gordon Wong擁有超過20年米芝蓮星級中國餐飲經驗，獲得OMGD的大師品酒師稱號，跟他認識多年，由他配酒、侍酒最放心。



查小欣