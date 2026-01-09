Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 美心「乳豬造型」黑森林蛋糕賀歲 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

農曆新年將至，美心集團推出多款創新賀年產品，包括「乳豬造型」黑森林蛋糕、奶香軟糯嘅「金沙奶黃年糕」、鹹香鮮味嘅「髮菜蠔豉蘿蔔糕」以及「夏威夷雜錦海鮮盆菜」等，大人小朋友都總有一款啱心水。其中最值得推介嘅，係美心食品廠研發團隊利用剩餘麵包製成嘅「脆脆麵包雞油辣椒油」－－辛香惹味嘅辣椒油中夾雜住酥脆麵包粒，用嚟點綴新年烘焙同糕點，風味同口感層次即刻豐富咗唔少！

　　美心西餅及其附屬品牌的業務總監戴雪美表示，「脆脆麵包雞油辣椒油」除咗香、辣、脆卜卜，仲有一種特別嘅風味：就係「家嘅味道」。佢解釋，師傅製作辣椒油嘅過程，好似媽媽喺屋企炒菜，先用雞油、薑葱爆鍋頭，再加大紅尖椒、紅指天椒同花椒熬製。美心積極推動源頭減廢，巧妙將剩餘麵包發酵和烘烤後製成香脆麵包粒，配上自家熬製嘅雞油辣椒油，為食客帶來獨特嘅味蕾衝擊。

　　「乳豬造型蛋糕」唔止外形似乳豬，外層用朱古力模仿乳豬皮嘅爽脆口感；蛋糕內層結合朱古力蛋糕、黑加侖子啫喱及朱古力慕斯，食落濃郁香滑，層次分明。另一款「撈起雜果蛋糕」靈感來自新年傳統「撈起」習俗，附上印有祝福語嘅撈起底卡，儀式感十足。而新款「金沙奶黃年糕」就將美心皇牌月餅嘅獨門配方注入傳統年糕，奶黃幼滑、鹹蛋黃帶顆粒感，搭配上軟糯煙韌嘅年糕，甜中帶微鹹，口感同風味都更加有層次。

KellyChu

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
17小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
7小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
8小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
10小時前
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
01:24
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
即時國際
4小時前
韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號
韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號
食用安全
11小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
12小時前
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5 
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5
飲食
10小時前
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
4小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
更多文章
KellyChu - 7 - Eleven限定大折日 購物滿額享8折優惠 | Executive日記
　　踏入新一年當然要有個好開始！7-Eleven為答謝顧客支持，震撼推出2026年首個限定大折日，只要今天早上7時起到任何一間7-Eleven購物滿$100，或到港鐵站店舖購物滿$50，即享8折大優惠！同時，亦再次加入「貓頭鷹時段」 ，令優惠延長至明天早上6時59分。一連串驚喜優惠大放送，讓大家掃盡心水好貨，迎接新一年。 　　7-Eleven今次新年8折優惠可與多款今期着數優惠同時使用。今期
1小時前
Executive日記
「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮」將於本月16日舉行。
KellyChu - 匯聚專業評審新設5大嶄新獎項 「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」隆重舉行 | Executive日記
星島新聞集團跨媒體平台「ArtCan」再度舉辦「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮」，以推動香港藝術文化發展，並展示香港豐富的創意和文化底蘊。頒獎禮將於本月16日（星期五）假香港演藝學院賽馬會演藝劇院舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩將會擔任主禮嘉賓，而香港故宮文化博物館館長吳志華博士將會發表專題演講。 　　今年除了繼續設有「ArtCan藝術文化大獎」（10名）表彰過去一年在香港藝術文化領域中表
1小時前
Executive日記