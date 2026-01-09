KellyChu - 美心「乳豬造型」黑森林蛋糕賀歲 | Executive日記

農曆新年將至，美心集團推出多款創新賀年產品，包括「乳豬造型」黑森林蛋糕、奶香軟糯嘅「金沙奶黃年糕」、鹹香鮮味嘅「髮菜蠔豉蘿蔔糕」以及「夏威夷雜錦海鮮盆菜」等，大人小朋友都總有一款啱心水。其中最值得推介嘅，係美心食品廠研發團隊利用剩餘麵包製成嘅「脆脆麵包雞油辣椒油」－－辛香惹味嘅辣椒油中夾雜住酥脆麵包粒，用嚟點綴新年烘焙同糕點，風味同口感層次即刻豐富咗唔少！



美心西餅及其附屬品牌的業務總監戴雪美表示，「脆脆麵包雞油辣椒油」除咗香、辣、脆卜卜，仲有一種特別嘅風味：就係「家嘅味道」。佢解釋，師傅製作辣椒油嘅過程，好似媽媽喺屋企炒菜，先用雞油、薑葱爆鍋頭，再加大紅尖椒、紅指天椒同花椒熬製。美心積極推動源頭減廢，巧妙將剩餘麵包發酵和烘烤後製成香脆麵包粒，配上自家熬製嘅雞油辣椒油，為食客帶來獨特嘅味蕾衝擊。



「乳豬造型蛋糕」唔止外形似乳豬，外層用朱古力模仿乳豬皮嘅爽脆口感；蛋糕內層結合朱古力蛋糕、黑加侖子啫喱及朱古力慕斯，食落濃郁香滑，層次分明。另一款「撈起雜果蛋糕」靈感來自新年傳統「撈起」習俗，附上印有祝福語嘅撈起底卡，儀式感十足。而新款「金沙奶黃年糕」就將美心皇牌月餅嘅獨門配方注入傳統年糕，奶黃幼滑、鹹蛋黃帶顆粒感，搭配上軟糯煙韌嘅年糕，甜中帶微鹹，口感同風味都更加有層次。



KellyChu