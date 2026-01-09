馮應謙 - 冬日變色面膜推介 | 花樣男教授

假期多天，要見人，皮膚要好，最近就試用了不少人氣護膚品。未來幾個星期會慢慢為大家推薦。冬天去旅行，住有暖氣的酒店，雖然舒服，但皮膚真的很容易變乾，所以晚上最需要的就是面膜。



最近大熱的是一款「變色面膜」——Biodance的骨膠原蛋白睡眠面膜，英文叫Facial Deep Mask。這款面膜在2024、2025年拿了不少獎，主打低分子骨膠原，容易被皮膚吸收。敷三、四小時，甚至留過夜都沒問題。最神奇的是，原本啫喱狀的白色面膜會變成透明，代表骨膠原已經滲入皮膚。撕開面膜後，毛孔明顯緊緻，保濕感也很足。



主打款是紅色的Biodance Facial Deep Mask，另外還有三款不同顏色，成分和效果各有不同。綠色含有海藻成分（sea kelp），控油力強，又能快速為肌膚表層補水，很適合黑頭較多的皮膚，我自己也覺得很合用。黃色這款含有Galactomyces（酵母菌）和Niacinamide，主打提亮和改善膚色不均。藍色則含有glacier water、hyaluronic acid、ceramides和D-panthenol，可以紓緩泛紅並提供長效保濕。



最後，和用其他面膜一樣，記得用前要徹底清潔皮膚，輕輕拍上爽膚水再敷面膜。深夜撕下面膜後，也別忘了塗面霜才睡覺啊！



馮應謙