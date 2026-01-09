郭志仁 - 健身室變雪糕店 | 九宮格

香港人讚賞一份甜品出色，首要條件係唔甜。最近英國政府打算禁播垃圾食物廣告，從源頭處理兒童肥胖；而香港人早已經習慣檸茶少甜走甜，自發規管糖分，值得向世界推廣這種「唔甜核心價值」。



上星期，一眾電台同事相約捧場，支持同事「開T」與老公於紅磡德民街開設的乳酪雪糕小店。第一啖入口，幾乎人人不約而同點頭：「好食喎，又唔甜。」即使招牌口味「黃金寶」，芒果、杏仁脆片加野生蜂蜜，甜度也沒搶戲。



電台女同事「開T」，幾年前加入時事組工作，後來主動提出加入賽馬組，跟一班資深馬評人學習。逢星期二、四準時到馬場睇晨操，講馬自成一派，評馬時特別著重血統同晨操狀態，既有理據，又樹立屬於自己的風格。



去年新婚後，兩人決定創業。最初那團火其實來自她老公，一直懷抱創業夢，又熱愛運動，理所當然想開一間與運動或健身相關的店舖。當老公再次認真談及開店，「開T」一時語氣衝動，半講笑半勸退地丟下一句：「你咁鍾意開舖，開間雪糕店我都冇咁嬲，起碼我見到蝕錢嗰陣，都有杯雪糕食。」



本來只是氣話，想不到翌日老公就回覆：「原來乳酪雪糕店有特許經營可做。」事情就這樣推着向前走，三個月後，他們真的在黃埔開了店，原本的健身室轉身成乳酪雪糕。直到今天我仍相信，錫老婆信老婆的男人，事業上多數能走得更遠。



「錫老婆咁先會發大達，如命運美妙的配搭」呂方－－《錫老婆會發達》



郭志仁