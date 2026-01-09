麥華章 - 在巴西吃烤肉 | 玫瑰人生

世界7大洲當中，我唯獨尚未踏足南美洲及南極洲，上月終下決心，與友人先去南美一遊，首站是以嘉年華聞名的巴西第2大城市里約熱內盧。於我們這對飲食男女而言，巴西美食乏善足陳，最廣為人知是烤肉，在里約的3天裏，我們餐餐烤肉，當中在以一曲《The girl from Ipanema》走紅的酒吧餐廳所吃的最為回味。



該店名Garota de Ipanema，坐落里約3大海灘之一的Ipanema。Garota葡語意謂女郎，故英語是The girl from Ipanema，店名如此命名，皆因傳唱逾60載的經典名曲《The girl from Ipanema》成曲靈感源於該店。1962年，巴西詩人Vinicius de Moraes及作曲家Antonio Carlos Jobim蒲吧時，坐在該店見街外一位風姿綽約的漂亮女郎婀娜步過前往海灘，深被吸引，因此啟發靈感，由Jobim作曲，Moraes填詞，創作了此描繪迷人女郎為主題的巴西Bossa Nova神曲，1964年錄製成英文版後火遍全球，躋身全球100首最流行歌曲暢銷榜第5位，翌年並橫掃格萊美音樂獎，成為全球爵士樂和流行樂的經典。



當晚，我們點了該店熱門招牌菜Picanha à Brasileira no Rechaud，即巴西式鐵鑊烤西冷蓋肉（見圖）。Picanha是葡語，英文是Sirloin Cap，中文是西冷蓋肉或牛三角，即位於牛臀頂部近腰椎的三角肉，每隻牛僅一塊，約只有5公斤，因肉質佳且價錢親民而受巴西人喜愛，以燒熱的鐵鑊把大塊大塊牛三角盛著上桌，按喜好的生熟程度切成細塊來吃，頗有鐵板燒風味。



食後評：Picanha肉質較精瘦結實，帶有嚼勁，因夾有一層脂肪，令原來濃郁肉味更添脂香，我們跟當地喜原汁原味吃法，只灑下粗鹽而不加其他調味料，去享受外焦內嫩的原始肉香。但令我吃得愜意的，是在這間值得朝聖的名店裏，你不但在吃巴西美食，你還在吃音樂歷史與文化呢！



麥華章