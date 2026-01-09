Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥華章 - 在巴西吃烤肉 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麥華章
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　世界7大洲當中，我唯獨尚未踏足南美洲及南極洲，上月終下決心，與友人先去南美一遊，首站是以嘉年華聞名的巴西第2大城市里約熱內盧。於我們這對飲食男女而言，巴西美食乏善足陳，最廣為人知是烤肉，在里約的3天裏，我們餐餐烤肉，當中在以一曲《The girl from Ipanema》走紅的酒吧餐廳所吃的最為回味。

　　該店名Garota de Ipanema，坐落里約3大海灘之一的Ipanema。Garota葡語意謂女郎，故英語是The girl from Ipanema，店名如此命名，皆因傳唱逾60載的經典名曲《The girl from Ipanema》成曲靈感源於該店。1962年，巴西詩人Vinicius de Moraes及作曲家Antonio Carlos Jobim蒲吧時，坐在該店見街外一位風姿綽約的漂亮女郎婀娜步過前往海灘，深被吸引，因此啟發靈感，由Jobim作曲，Moraes填詞，創作了此描繪迷人女郎為主題的巴西Bossa Nova神曲，1964年錄製成英文版後火遍全球，躋身全球100首最流行歌曲暢銷榜第5位，翌年並橫掃格萊美音樂獎，成為全球爵士樂和流行樂的經典。

　　當晚，我們點了該店熱門招牌菜Picanha à Brasileira no Rechaud，即巴西式鐵鑊烤西冷蓋肉（見圖）。Picanha是葡語，英文是Sirloin Cap，中文是西冷蓋肉或牛三角，即位於牛臀頂部近腰椎的三角肉，每隻牛僅一塊，約只有5公斤，因肉質佳且價錢親民而受巴西人喜愛，以燒熱的鐵鑊把大塊大塊牛三角盛著上桌，按喜好的生熟程度切成細塊來吃，頗有鐵板燒風味。

　　食後評：Picanha肉質較精瘦結實，帶有嚼勁，因夾有一層脂肪，令原來濃郁肉味更添脂香，我們跟當地喜原汁原味吃法，只灑下粗鹽而不加其他調味料，去享受外焦內嫩的原始肉香。但令我吃得愜意的，是在這間值得朝聖的名店裏，你不但在吃巴西美食，你還在吃音樂歷史與文化呢！

麥華章

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
17小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
7小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
8小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
10小時前
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
01:24
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
即時國際
4小時前
韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號
韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號
食用安全
11小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
12小時前
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5 
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5
飲食
10小時前
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
4小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
更多文章
麥華章 - 高端食品生產強國 | 玫瑰人生
　　早陣子，查小欣及夫婿Ben哥邀約晚飯，席設鄰近太子站特色火鍋店鹿鼎薈，該店以健康補充品鹿角靈芝入饌，被譽為全港首創以靈芝為主題的養生火鍋店。不說不知，原來生意瓣數多多兼廚藝了得的Ben哥，最近應邀成該店顧問，為該店度橋加入不少特色粵菜，令客人美食體驗更為豐盛，我們是夜便品嘗了Ben哥為我們親手炮製的𠮩𠹌美食「魚子醬撈麵」（見圖）。 　　Ben哥食不厭精，虧他想得出用魚子醬來撈麵，當晚吃到
2026-01-02 02:00 HKT
玫瑰人生