梁家權 - 維港天幕江南味 | 好味大過天

還記得第一次來灣仔金紫荊廣場旁的「江南川」晚飯，適逢全運會無人機匯演在維港上空綵排，透過飯店的落地大玻璃本來已一覽無遺，但我等好事之徒索性走出飯店專用陽台，抬頭看到的猶如七彩超闊銀幕，全真色彩。聽飯店的人說，眼前是幾近270度全景視野，當時便想，大年初二在這裏訂一家人吃開年飯，毋須人逼人打崩頭爭位，便可以舒舒服服欣賞賀歲煙花，不亦樂乎。



菜式以為一如店名主打江南菜，翻開菜譜，有蘿蔔絲凍豆腐鰂魚湯、江蘇醬香鴨、冬茸雲吞雞，但又有重慶大肉蟹、四川臘肉脆球雞頭米，細問才知總廚是來自米芝蓮菜館、有近40年經驗的干曙光，他善以上海菜為主軸，輔以淮揚菜和川菜的辛香，怪不得有如此菜譜。



還記得上世紀六、七十年代，外江菜館起初是非常江浙滬的家鄉風味，慰藉大量湧來港的江南人家，後來漸漸加進了廣東口味，都為討好和招納更多本地客人，不少本幫菜開始變奏。這正正是香港飲食特色，與社會文化演變一樣，海納百川，事實證明有本事將五湖四海的口味共冶一爐。



第二次友人相約來此飯聚，主人家點了好幾道大菜，說要看看總廚的功架。是晚菜單也反映食材和技法融會中西：無錫脆鱔配日本芥末芝麻、涼拌馬蘭頭、楓涇丁蹄、花雕醉雞、遠年陳皮海底椰燉螺頭、荷香富貴東星斑、橫行將軍、鴻運炸子雞、魚湯豆苗、花素蒸餃、腰果露、養生紅棗糕、上海拉糕。



其中那條東星斑最具特色（見圖），以為是蒸，原來是煮，以荷葉墊起上，保留魚鮮之味，亦薰上了清香，賣相也相當悅目，人人爭住打卡。



梁家權