梁家權 - 維港天幕江南味 | 好味大過天

好味大過天
好味大過天
梁家權
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　還記得第一次來灣仔金紫荊廣場旁的「江南川」晚飯，適逢全運會無人機匯演在維港上空綵排，透過飯店的落地大玻璃本來已一覽無遺，但我等好事之徒索性走出飯店專用陽台，抬頭看到的猶如七彩超闊銀幕，全真色彩。聽飯店的人說，眼前是幾近270度全景視野，當時便想，大年初二在這裏訂一家人吃開年飯，毋須人逼人打崩頭爭位，便可以舒舒服服欣賞賀歲煙花，不亦樂乎。

　　菜式以為一如店名主打江南菜，翻開菜譜，有蘿蔔絲凍豆腐鰂魚湯、江蘇醬香鴨、冬茸雲吞雞，但又有重慶大肉蟹、四川臘肉脆球雞頭米，細問才知總廚是來自米芝蓮菜館、有近40年經驗的干曙光，他善以上海菜為主軸，輔以淮揚菜和川菜的辛香，怪不得有如此菜譜。

　　還記得上世紀六、七十年代，外江菜館起初是非常江浙滬的家鄉風味，慰藉大量湧來港的江南人家，後來漸漸加進了廣東口味，都為討好和招納更多本地客人，不少本幫菜開始變奏。這正正是香港飲食特色，與社會文化演變一樣，海納百川，事實證明有本事將五湖四海的口味共冶一爐。

　　第二次友人相約來此飯聚，主人家點了好幾道大菜，說要看看總廚的功架。是晚菜單也反映食材和技法融會中西：無錫脆鱔配日本芥末芝麻、涼拌馬蘭頭、楓涇丁蹄、花雕醉雞、遠年陳皮海底椰燉螺頭、荷香富貴東星斑、橫行將軍、鴻運炸子雞、魚湯豆苗、花素蒸餃、腰果露、養生紅棗糕、上海拉糕。

　　其中那條東星斑最具特色（見圖），以為是蒸，原來是煮，以荷葉墊起上，保留魚鮮之味，亦薰上了清香，賣相也相當悅目，人人爭住打卡。

梁家權

梁家權 - 檳城奇物炸香蕉 | 好味大過天
　　從檳城喬治市經Grab平台，叫小車往十多公里外的丹絨武雅，找到美食車「欣彬」（Hin Pin），買了約10港元的炸物，而車費連給司機貼士來回卻花了80港元，看起來不成比例。就是風聞來到檳城不能不吃炸香蕉，反正坐Grab也實在便宜，基本上出入想也不想便call車。 　　炸香蕉在馬拉很多城鎮都有，但偏偏停在丹絨武雅一個小山坡路口這輛美食車最為人津津樂道，它只在下午2時至6時營業，為食鬼須準時
2025-12-19 02:00 HKT
好味大過天