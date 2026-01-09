七仙羽 - 2026赤馬紅羊 如何化解？ | 七仙語

最近上網睇視頻常常看到有人在講2026年是「赤馬紅羊」年，我跟大家好好解釋一下，這到底是怎麼回事，順便分享幾個超實用及貼地的解決方法。



首先，「赤馬紅羊」其實是甚麼意思？簡單來說，這是我們祖先用「天干地支」來計年份的一種說法。2026年，剛好是「丙午」年。 在五行裏，「丙」是火，火是紅色的，所以叫「赤」；「午」對應的生肖是馬。合起來就是「赤馬」。接着的2027年，是「丁未」年。「丁」也是火，也是紅色；「未」對應的生肖是羊。合起來就是「紅羊」。所以「赤馬紅羊」其實是指連續兩年，丙午年（2026）和丁未年（2027）。



從五行角度看，2026年是「火上加火」，能量超級旺盛火爆。你可以想像成一個脾氣火爆的人，喝了一大杯超濃的烈酒，那股能量有多強烈。在玄學上，這種極端的火氣，就容易帶來衝突、變動、紛爭、大家心浮氣躁的感覺。



歷史上剛好有幾次大動盪，像是宋朝掰掰的「靖康之難」，還有我們比較近的「文化大革命」，都發生在「赤馬紅羊」的年份。久而久之，它就變成大家口中「災難年」的代名詞了。



不過說真的，這更像是一種「能量預報」，提醒我們那年的「天氣」可能會比較「炎熱乾燥」，容易「火氣大」，而不是注定會發生甚麼壞事！



擔心的朋友可以做些升運法事，確保全年都平平安安，繼續健康美滿。



第一招，時刻保持冷靜。既然年份的能量是「火」，那我們就要給自己加點「水」。這裏的「水」不止是喝水游泳，更是一種冷靜的智慧的態度。2026年跟人溝通，特別是網上留言或跟家人吵架前，心裏默念三秒。先聽完，想清楚再回應。你會發現，很多火爆衝突根本燒不起來。



第二招，穩固自己的生活方式。火的能量是往上飄的，會讓人感覺心慌慌、不踏實。所以我們要做的，就是把自己牢牢「釘」在地上。當外面世界很亂的時候，你自己的小世界一定要穩！堅持固定的吃飯、睡覺、運動時間。保持穩定的生活節奏，少參與網絡世界的紛爭。



第三招：把火力變助力。既然火的能量這麼強，堵不如疏，我們乾脆拿來用！火也代表熱情、創造力和行動力啊！把這股強大的火能量，全部灌注到你的夢想裏，你會發現進度神速！想求姻緣、開創事業，計劃將來人生都是絕佳的時候。



七仙羽