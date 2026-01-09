Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 2026赤馬紅羊 如何化解？ | 七仙語

七仙語
七仙語
七仙羽
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　最近上網睇視頻常常看到有人在講2026年是「赤馬紅羊」年，我跟大家好好解釋一下，這到底是怎麼回事，順便分享幾個超實用及貼地的解決方法。

　　首先，「赤馬紅羊」其實是甚麼意思？簡單來說，這是我們祖先用「天干地支」來計年份的一種說法。2026年，剛好是「丙午」年。 在五行裏，「丙」是火，火是紅色的，所以叫「赤」；「午」對應的生肖是馬。合起來就是「赤馬」。接着的2027年，是「丁未」年。「丁」也是火，也是紅色；「未」對應的生肖是羊。合起來就是「紅羊」。所以「赤馬紅羊」其實是指連續兩年，丙午年（2026）和丁未年（2027）。

　　從五行角度看，2026年是「火上加火」，能量超級旺盛火爆。你可以想像成一個脾氣火爆的人，喝了一大杯超濃的烈酒，那股能量有多強烈。在玄學上，這種極端的火氣，就容易帶來衝突、變動、紛爭、大家心浮氣躁的感覺。

　　歷史上剛好有幾次大動盪，像是宋朝掰掰的「靖康之難」，還有我們比較近的「文化大革命」，都發生在「赤馬紅羊」的年份。久而久之，它就變成大家口中「災難年」的代名詞了。

　　不過說真的，這更像是一種「能量預報」，提醒我們那年的「天氣」可能會比較「炎熱乾燥」，容易「火氣大」，而不是注定會發生甚麼壞事！

　　擔心的朋友可以做些升運法事，確保全年都平平安安，繼續健康美滿。

　　第一招，時刻保持冷靜。既然年份的能量是「火」，那我們就要給自己加點「水」。這裏的「水」不止是喝水游泳，更是一種冷靜的智慧的態度。2026年跟人溝通，特別是網上留言或跟家人吵架前，心裏默念三秒。先聽完，想清楚再回應。你會發現，很多火爆衝突根本燒不起來。

　　第二招，穩固自己的生活方式。火的能量是往上飄的，會讓人感覺心慌慌、不踏實。所以我們要做的，就是把自己牢牢「釘」在地上。當外面世界很亂的時候，你自己的小世界一定要穩！堅持固定的吃飯、睡覺、運動時間。保持穩定的生活節奏，少參與網絡世界的紛爭。

　　第三招：把火力變助力。既然火的能量這麼強，堵不如疏，我們乾脆拿來用！火也代表熱情、創造力和行動力啊！把這股強大的火能量，全部灌注到你的夢想裏，你會發現進度神速！想求姻緣、開創事業，計劃將來人生都是絕佳的時候。

七仙羽

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
17小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
7小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
8小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
10小時前
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
01:24
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
即時國際
4小時前
韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號
韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號
食用安全
11小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
12小時前
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5 
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5
飲食
10小時前
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
4小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
更多文章
七仙羽 - 財水外流 或會大破財 | 七仙語
　　上期講述了為甚麼多人住在海景屋，不但沒有發達，卻破財破產。原因是，水有好壞，風水中的水種類繁多，大致可分為有情水和無情水，前者指流動緩慢、平和的水，如平靜的湖泊、河流，有利於事業發展；無情水則是指流速過快或水流方向不對的水，如朝向大門或窗戶的流水，容易造成財富不聚。 　　水流過快或水流方向外，例如流速急促的河流，或水龍頭、畫中水流朝向大門或窗戶的「財水外流」，不利於財運，並會大破財。
2025-12-19 02:00 HKT
七仙語