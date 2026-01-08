Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 香港古炮：梗有一支喺左近 | 猛料阿Sir講古

何明新
2小時前
　　「怡和午炮」剛為踏入2026年響了第一炮－－「子夜鳴炮」，香港特有和世界知名的傳統。1907年12月4日國父孫中山先生在「鎮南關起義」一役向反攻的清軍開了他的第一炮，也贏得「孫大炮」之名。「炮」英文為Cannon或Gun，「怡和午炮」對面有條Cannon Street大炮街，中文譯了為「景隆街」；「怡和午炮」英文為The Jardine Noonday Gun。

　　相信香港是全世界在各區擺放最多古炮的城市之一，保存得很好和極有特色，這也是香港多元文化及很早已與世界接軌的見證物，香港擁有的古炮可追溯至中國最早，明朝1620年代引入的「洋炮/紅毛大炮」，英國佔領香港後用於報時和通訊的大炮，至1930年代保衛香港水域，可移動的向海大炮等。除此之外，香港新界村落更有「土炮」，是真真正正的香港製造本地火炮，主要是各村落自行鑄造，用於保衛及與其他村勇戰鬥時保衛家園或爭地盤之用。

　　而於香港市區也不乏古炮蹤影，在中環交易廣場內，展示了一支1982年該處地基挖掘工程時出土，1700年代初期葡萄牙鑄造的「德美卡爾華恩Demi Culverin」古炮；在銅鑼灣皇仁書院內也有兩支古炮，據說是五十年代曾當兵的校長搬到學校置於正門，後遷至花園，古炮可能曾是橫欄島燈塔的訊號炮；西環寶翠園原是卑路乍砲台，也曾有一支非常長和大的炮，現已搬到海防博物館；九龍寨城等地更有不同歷史價值的古炮等。很多古炮是修橋築路時掘出來，更有一些是在清理海港淤泥時被打撈上來，除可考據的中國和外國鑄造外，更有些相信是海盜搶掠時一並擄獲安裝在船上的火炮，帶回匿藏在香港海岸邊的賊巢或拋入海中，偶然機會被發現。

　　除了在私人物業可見古炮外，在政府建築物也很易看到，特別是在警署和康文署設施內，一般都是左右兩支擺放，偶爾也有「打單泡」的，例如鴨脷洲消防局外便有「一炮當關」情況。

欣賞香港古炮，可到各區走走，梗有一支喺左近！如想一次過看到不同類型的香港古炮，也可到香港海防博物館和東涌炮台/寨城等地方。

何明新
 

九龍寨城土炮
九龍寨城土炮
猛料阿Sir講古