潘雄威 - 牙痛 | 乳齒童時

牙痛有幾慘真是要試過才知道，筆墨難以形容！我讀大學住宿舍時有個同學晚上牙痛，去急症室求診，醫生打了支特效止痛針，半夜回到宿舍時，牙痛沒有減輕，還多了打針部位的痛楚，整夜難眠！



牙痛之所以如此劇烈，是由多種人體結構因素引起。牙齒內柔軟且充滿神經的牙髓被堅硬的牙質密密包裹着，當牙髓發炎，內裏的軟組織會腫脹，然而，這些軟組織不似皮膚及肌肉，沒有地方可以讓它擴張，腫脹會產生巨大的內部壓力，好像壓力煲，將神經擠壓在堅硬的牙髓內壁上。這就是為甚麼牙痛常常好像脈搏或心跳一樣，你實際上是在感受着血液在封閉空間內流動時的壓力。



牙齒與大腦之間的神經溝通非常直接和敏銳，神經支配十分豐富，一隻牙可能有數千條獨立的神經纖維，所有感覺訊號都是由頭部最大又最複雜的三叉神經傳遞，由於這條神經也負責臉部、下顎和頭皮的感覺，大腦通常難以精準確定疼痛部位，導致疼痛「投射」到其他部位，感覺像整個頭都在疼痛。由於牙齒位於頭部，疼痛訊號經由神經到達大腦距離非常短，與腳趾撞傷時訊號沿腿部和脊椎傳導不同，牙痛幾乎瞬間能以高速高強度到達大腦。



人體大部分組織一般都會有充足的血液供應，將白血球輸送到受傷部位，對抗感染和修復損傷。但牙髓只有一個位於牙腳尖的小小出入口，讓血液循環，當牙髓發炎腫脹時，這個小孔會收窄，甚至閉塞，血液不能順暢地流動，造成樽頸效應，牙髓的維生系統會降低，甚至被切斷。這個情況使身體無法自行治癒牙髓炎症，因此疼痛往往會持續甚至加劇​​，直到牙髓內的組織壞死，或牙醫介入治療。



牙痛會在躺下睡覺時特別嚴重，這是由於血壓變化引起。當人躺下，血液就會湧向頭部，增加已經發炎的牙齒內部壓力，令牙痛加劇。



當牙痛發生在晚上，牙科診所關了門，又是要躺下休息的時間，真是慘過大病。最好就是保持牙齒健康，預防遠勝治療，不要讓牙痛找上你的門！



兒童齒科專科醫生

行醫兼教學

潘雄威