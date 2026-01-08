Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 牙痛 | 乳齒童時

乳齒童時
乳齒童時
潘雄威
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　牙痛有幾慘真是要試過才知道，筆墨難以形容！我讀大學住宿舍時有個同學晚上牙痛，去急症室求診，醫生打了支特效止痛針，半夜回到宿舍時，牙痛沒有減輕，還多了打針部位的痛楚，整夜難眠！

　　牙痛之所以如此劇烈，是由多種人體結構因素引起。牙齒內柔軟且充滿神經的牙髓被堅硬的牙質密密包裹着，當牙髓發炎，內裏的軟組織會腫脹，然而，這些軟組織不似皮膚及肌肉，沒有地方可以讓它擴張，腫脹會產生巨大的內部壓力，好像壓力煲，將神經擠壓在堅硬的牙髓內壁上。這就是為甚麼牙痛常常好像脈搏或心跳一樣，你實際上是在感受着血液在封閉空間內流動時的壓力。

　　牙齒與大腦之間的神經溝通非常直接和敏銳，神經支配十分豐富，一隻牙可能有數千條獨立的神經纖維，所有感覺訊號都是由頭部最大又最複雜的三叉神經傳遞，由於這條神經也負責臉部、下顎和頭皮的感覺，大腦通常難以精準確定疼痛部位，導致疼痛「投射」到其他部位，感覺像整個頭都在疼痛。由於牙齒位於頭部，疼痛訊號經由神經到達大腦距離非常短，與腳趾撞傷時訊號沿腿部和脊椎傳導不同，牙痛幾乎瞬間能以高速高強度到達大腦。

　　人體大部分組織一般都會有充足的血液供應，將白血球輸送到受傷部位，對抗感染和修復損傷。但牙髓只有一個位於牙腳尖的小小出入口，讓血液循環，當牙髓發炎腫脹時，這個小孔會收窄，甚至閉塞，血液不能順暢地流動，造成樽頸效應，牙髓的維生系統會降低，甚至被切斷。這個情況使身體無法自行治癒牙髓炎症，因此疼痛往往會持續甚至加劇​​，直到牙髓內的組織壞死，或牙醫介入治療。

　　牙痛會在躺下睡覺時特別嚴重，這是由於血壓變化引起。當人躺下，血液就會湧向頭部，增加已經發炎的牙齒內部壓力，令牙痛加劇。

　　當牙痛發生在晚上，牙科診所關了門，又是要躺下休息的時間，真是慘過大病。最好就是保持牙齒健康，預防遠勝治療，不要讓牙痛找上你的門！

 兒童齒科專科醫生
行醫兼教學
潘雄威

最Hit
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
11小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
9小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
10小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
8小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
12小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
7小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
2026-01-06 22:00 HKT
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
飲食
11小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
11小時前
更多文章
潘雄威 - 箍牙後如何選固定器？ | 乳齒童時
　　箍牙前牙齒的位置一般是最天然和穩定的，因為每隻牙前後左右所受的擠壓力都會互相抵銷，不會移動。箍牙後牙齒其實是被推到一個不穩定的位置，口唇和舌頭的擠壓力改變了，牙腳周圍的韌帶也被拉長或壓扁，牙齒會有一個回復原位的趨勢，使箍齊了的牙齒走位。箍完牙之後，牙科醫生多數會建議病人佩戴固定器，防止牙齒移位。但市面上有不同種類的固定器，如何選擇呢？ 　　固定器有活動和固定兩款。活動式固定器即是可以隨時
2025-12-18 02:00 HKT
乳齒童時