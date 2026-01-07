梁晶 - 「玉屏風散加味」化裁 調治鼻敏感湯療 | 中大說中醫

中醫藥學治療鼻敏感着重標本同治，正確調節臟腑功能，有助防治疾病復發，而通過湯療輔助是行之有效的方法之一。



文：梁晶 圖：資料圖片



過敏性鼻炎俗稱鼻敏感，是一種發生於鼻黏膜的過敏性疾病。臨床以打噴嚏、大量流清涕、鼻塞，以及眼、鼻和咽喉瘙癢為主要表現。中醫診斷為鼻鼽（音：球），《黃帝內經》云︰「鼽者，鼻出清涕也」。鼻鼽的發病與兩個因素最有關︰個人體質和環境因素。本病的發病率持續上升與社會發展帶來的環境污染息息相關。



中醫治療優勢



我們用藥不能改善環境，但可以改善患者的體質，這就是中醫治療鼻鼽的優勢——治病必求於本。中醫治療在於調節肺、脾、腎的臟腑功能，通過改善機體內環境來降低其過敏性，屬於治本的方法。只要運用恰當，療效更為持久，而且少有不良反應。



香港位居嶺南，南瀕海洋，北靠五嶺，又長年受偏東或偏南暖濕氣流的影響，潮濕而多雨，濕邪困脾，故嶺南人又易表現為脾虛氣弱、濕邪困阻的證候。因此鼻鼽發病強調「脾虛」在鼻鼽發病的重要性，治療宜健脾補氣固表，代表方為「玉屏風散」。



「玉屏風散」是傳統的中藥方劑，主要功效是益氣固表、止汗及預防感冒，亦可以被用於治療鼻敏感。 香港中文大學中醫學院研究團隊針對治療過敏性鼻炎，在傳統的「玉屏風散」基礎上調配出新中藥方劑「玉屏風散加味」，透過隨機、雙盲、安慰劑對照臨床研究，驗證新方劑對治療過敏性鼻炎的有效性及安全性。



結果顯示，近四成研究參加者在接受八星期的治療後，整體鼻過敏症狀得到顯著改善，生活質素亦得以提升，而且於停藥後療效仍可持續維持至十六周，治療期間未見明顯的不良反應。此項研究成果已於國際學術期刊發表，為過敏性鼻炎治療提供新選擇。



中大中醫診所經化裁後調配適合鼻敏感患者之湯包，供日常保健飲用，有需要人士可向中大中醫診所查詢。



鼻敏感湯包：



「玉屏風散加味」化裁



功效︰益氣固表，疏風通竅。



適合人士︰鼻塞鼻癢、打噴嚏、清涕不止、不聞香臭、平素怕風、易感冒。



組成：黃芪、五指毛桃、白朮、防風、桔梗、甘草、辛夷、白芷、北沙參（2人份）。



煮法：水10碗，湯料浸15分鐘，大火煮沸，轉中火，煎煮1小時，隔渣飲用。（湯包為二人份或一人分兩天服；兒童服用成人用量的一半。）

注意事項︰



1. 鼻敏感症狀嚴重者，請就診中醫師。



2. 孕婦及哺乳期婦女不適用。



3. 對中藥過敏者不適用。



4. 體質濕熱人士不適用。

註：如有疑問，使用前應諮詢中醫師。

香港中文大學

中醫學院專業顧問

梁晶 博士



