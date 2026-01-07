林思為 - 新年健康飲食宣言 | 營爆生活

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林思為
4小時前
　　新的一年，大家都想要過得更健康、更有活力。過去一年可能忙到天天外賣、快餐加手搖飲，結果體重上升、血壓飆高，健康已經悄悄地響起警號。2020-2022年香港的調查顯示，超過一半成年人屬於超重或肥胖，這真的是一個提醒：我們需要好好照顧自己！

　　建議今年要立下健康飲食的決心：每天要吃夠蔬菜和水果，每天至少五份！一個蘋果、一個橙、半隻香蕉已算是一份水果。半碗煮熟蔬菜或一碗沙律就是一份蔬菜。這些植物性食物能補充維他命、纖維和抗氧化物，讓身體更有防護力。

　　肉類方面，要聰明選擇。少吃肥肉和香腸、午餐肉這些加工食品，多選瘦肉、去皮雞肉、海鮮或豆腐，既能減少攝取飽和脂肪，也能幫助控制體重。飲品方面，少喝含糖飲料和酒精，多喝水、清湯或花茶，讓身體真正補水。

　　來自橙黃色蔬菜的茄紅素、胡蘿蔔素、花青素能保護身體；來自果仁及肉類的鋅質能增強免疫力；而維他命D能強化骨骼和降低慢性病風險。新的一年，不妨多曬太陽、多吃天然食材，必要時再考慮補充劑。

　　最後，除了飲食，我們也要動起來！每周至少150分鐘中等強度運動，定期做健康檢查。這些小小的改變，會在一年裏累積成大大的成果。

　　新年宣言：少油少糖多蔬果，少喝少坐多運動！2026年，我們一起吃得健康，活得精彩！

澳洲註冊營養師
香港營養師協會正式會員
林思為

