李純恩 - 好事 | 好好過日子

好好過日子
李純恩
3小時前
　　2026年伊始，最大的國際新聞是美國大兵跑到委內瑞拉，把總統馬杜羅和他的老婆從睡床上拉起來抓到紐約。

　　這天跟朋友聊天，他說在這件事上美國人真是無法無天，但本事也真大，聽說馬杜羅保衛森嚴，每天睡覺都不同地方，這都可以一抓就準。我說你這種「聽說」都是小紅書之類的來源，不知真假。反正這個馬杜羅也不是甚麼好東西，一個國家給他弄得亂七八糟，老百姓苦不堪言，抓了就抓了。

　　朋友聽了馬上政治正確地接口說，特朗普也不是好東西。我說這就對了，世界上最好的事情就是讓壞人去收拾壞人，壞人把壞人收拾了，好人就省心了。

　　有趣的是，壞人收拾壞人的時候，不管是收拾的還是被收拾的，都會覺得自己是好人。被收拾的覺得是壞人在逼害好人，收拾人的卻覺得自己是在做收拾壞人的好事。但凡這種事情發生，叫委屈的和喊打的都理直氣壯，都說自己面對壞人。

　　所以遇到這種事情不必上心，看熱鬧就是。如果不省心，硬要排出個對錯，譴責這個，同情那個，那便是自尋煩惱，自討沒趣。兩個壞人打架，不用好人出手，自己收拾了同類，這也算是壞人對世界的貢獻。你不是說特朗普也是壞人嗎？

　　朋友本來以為我會因為這個話題跟他討論甚麼人權、霸權、國際關係和國際法之類的題目，沒想到我用這麼簡單的邏輯回答，一時反應不過來，瞠目結舌。我呷一口咖啡說，不是這樣嗎？

李純恩

