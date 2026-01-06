林國誠 - 化解紅羊劫 | 五里山

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠
3小時前
　　續上期我最近和一個已認識接近30年而且相當熟絡的寧波車閒談。在西藏的曆法同樣預計未來兩年世界上的問題。他是我認識過最全力修法的寧波車，30年都只是和他在外面食過2次齋，都是因為全天在郊外火供，所以中午在郊外的飯店食齋。寧波車剛跟我說他們剛完成了一個5年的法會。一個法會做了5年，完成超過300個灌頂。這種的專注和信心，不是一般人能做到。30年來雖然沒有幾多次找寧波車問卦，因為我不應該浪費寧波車的修法時間，但每一次問的準繩度是百分百。而且永遠跟我說答案是確定的，他和寺院會為我因應這問題而修法。所以他說的我是不會存疑。

　　他為了明年赤馬的問題，他和寺院所有僧人連續修法15天觀照為了明年應修持甚麼法門才可減輕明年造成的禍害，可見寧波車對明年是並不樂觀。他和寺廟通過15天不斷的修持、問卦、入定，共修了大黑天的祈請文和吉祥天母的祈請文各10萬遍，祈請菩薩加持數次確認。這種傳統是近代甚少見到的。這個是真正的大悲心。就是為了消除世間一切災難，一切眾生離苦得樂，希望整個世界都能漸漸轉好。其實赤馬年的氣已提示我們已經先到，懂中國曆法都會知道，從最近的天災、人禍、戰禍入侵的都是和火絕對有關。

　　寧波車說了3件事要做，第一今年底記得做除障法。寧波車的中心已在今個周末完法。而香港創古中心很快便開始除障法，大家把握時間參加法會。第二在白天的時候，多修多唸觀世音的六字大明咒或綠度母的心咒，不懂又想學的每個星期天早上10點半便共修綠度母法。重點是把所有功德迴向給十方眾生。祈願世間一切災難消除，離苦得樂。第三個方法就是晚間修獅面空行母的心咒。（待續）

林國誠 - 頭髮指甲 | 五里山
　　上星期從540年的九個紅羊劫的循環研究，包括三個下元九運的赤馬紅羊。現在正值一個東升西降的循環，我們要看準時機確實會是一個大機會，不過丙午丁未年在九運，火重是不爭的事實。試想一個純火的年份起碼在北半球有3分1的人容易受不住熾熱的火。所以整體民生經濟難會好，這是和股票和樓價不於一談。 　　所以大家在未來兩年是要多做功夫令個人影響減少。大趨勢改不了，我們便要從個人自身着手，才有能力去幫助其他
2025-12-30 02:00 HKT
