林靜 - 迷人的Espresso Tonic | 紅棉樹下

林靜
3小時前
生活 專欄
　　曾經深信，一杯完美的咖啡，靈魂在於那撲鼻的香氣、醇厚的濃，以及悠長的回甘。直到某個悶熱的午後，我與Espresso Tonic相遇，才驚覺自己甘心「移情別戀」。它不像傳統Espresso那樣以洶湧香氣先聲奪人，卻以一場清涼的味覺革命，令人傾心。

　　這杯飲品的出身，帶着北歐的簡約與巧思。據說它源起於2007年挪威奧斯陸的某間咖啡館，遂成為風靡全球的夏日特調。它的構成本身就是一場冒險：將濃縮咖啡的深沉，傾入通寧水那帶着奎寧微苦與柑橘清甜的氣泡之中。咖啡油脂如虎斑般緩緩沉降，與透明氣泡交織出流動的藝術品，視覺先嘗了一口清涼。

　　而真正的叛逃，發生在唇齒之間。當濃郁的咖啡撞上冰爽的氣泡，一種明亮的、愉悅的微酸被瞬間激活，宛如味蕾上的一次小革命。這並非單純的酸，而是咖啡自身果酸、通寧水草本風味與附贈橙片交融成的複雜樂章。我最愛那「泡泡在口腔爆破的快感」，每一次細微的炸裂，都將那縈繞的微酸與清涼推向高潮，驅散困倦，令人精神抖擻。誠然，熱Espresso的馥郁香氣在此處是退讓了，但換來的，卻是整個上午或下午的明朗與暢快。

　　在香港，這份北歐風情也有了在地的知己，每一杯精心調製的Espresso Tonic，都是咖啡師對這份平衡理解的體現，咖啡的世界亦從未停止進化。

林靜

