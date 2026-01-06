KellyChu - 學生繪畫比賽開放報名 香港花卉展3•20起與你尋「香」 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
由康文署舉辦嘅年度盛事「香港花卉展覽」，今年將於3月20至29日喺維園舉行，並以紫羅蘭為主題花。展覽期間大會亦會舉辦一連串教育與娛樂並重嘅活動，其中一項主要活動係「賽馬會學生繪畫比賽」。康文署指比賽現時已經開放接受報名，歡迎本地中、小學生及全日制大專生參加，發揮創意畫出美麗花兒。

　　每年，參展機構都會呈獻悉心栽培嘅盆栽、造型優美嘅花藝擺設和色彩繽紛嘅園景設計，供遊人欣賞，成為本港園藝愛好者翹首盼望嘅年度盛會。而今屆花展以紫羅蘭為主題花，並以「花語尋『香』－－細味城市特色」為主題。紫羅蘭幽香馥郁，色彩斑斕，喺繁華都市一隅悄然綻放，完美融入富香港特色嘅園林景致。康文署誠邀遊人共赴一場浪漫花約，在花香中細味這座城市嘅獨特魅力。

　　花展重點活動之一學生繪畫比賽，將於3月20日活動第一天舉辦，比賽旨在透過同學嘅筆觸，於作品中展現會場內嘅花卉展品或園林景點，藉此提高同學愛護植物和自然環境意識。今次比賽主題為「花語尋『香』－－細味城市特色」，參賽者可以用任何繪畫方式表達主題。中、小學生須透過所屬學校報名參加，大專生則可自行報名。

繪畫比賽歡迎中、小學生參加。
