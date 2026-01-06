曾安業 - 香港故宮埃及展盲盒延續觀展體驗 | 安業興邦

香港故宮文化博物館現正舉辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，自開幕至12月中已錄得超過76000人次參觀，平均每日約3100人次，成為館方歷來參觀人數最多的展覽之一。然而，最吸引筆者目光的，除了亮眼的入場數字，還包括館方首次同步推出的140款文創產品，當中以盲盒系列及法老貓布偶最受歡迎，一度掀起搶購潮。這不僅反映觀眾的消費熱情，更顯示館方善於捕捉潮流觸覺，成功把博物館體驗由單向的「觀看」，延伸至可被帶走、回味與分享的新型文化體驗。



香港故宮的文創產品並非單純將文物商品化，而是透過設計深化教育與文化意義。以產品中運用的「古埃及文字」為例，不同年代的文字系統各有差異，設計團隊需先判斷採用哪一時期的文字，再配合形象設定、色彩運用與整體設計語言，整個過程耗時甚鉅。這反映相關設計並非只作美學考量，而是建基於清晰的文化脈絡與歷史敘事，讓商品本身成為理解文明的延伸入口。



對消費者而言，盲盒形式並不陌生。香港故宮出售的盲盒，其作用在於把展覽中「一次性觀看」的經驗，轉化為展館以外可被延續的「伸延體驗」。由拆盒的期待感，到隨後的收藏、交換與分享，展覽得以在社交層面持續發酵，延長文化討論的生命周期。此外，香港故宮的盲盒策略，並非以「限量版」或「隱藏款」作為噱頭。即使部分產品曾短暫售罄，館方仍會陸續補貨。因此，收藏價值來自設計本身與文化意義，而非賭博式的抽取機制。這種做法亦使受眾不只局限於年輕消費者，同時吸引文化消費者與設計愛好者。



反觀現時不少品牌，以盲盒形式吸引人流與話題，純粹「跟風」而缺乏文化內容。這類產品雖然可以製造短暫話題，但由於欠缺故事性與參與感，難以建立長期認同，最終淪為曇花一現的潮流產物。部分商家更刻意製造「罕有款」，放大開箱所帶來的心理刺激，引發炒賣與投機行為，對青少年的消費價值觀構成影響，值得社會關注。



香港故宮文創產品的成功，提供了一個清晰啟示：當博物館思考文創設計時，商品應成為文化敘事的延伸，而非取代內容本身。透過設計加深觀眾對展覽的記憶，延長體驗的後續影響，才是文創真正的價值所在。盲盒或文創產業始終只是工具，真正被延續的，是觀眾對展品、對文明、對文化的好奇心。



曾安業