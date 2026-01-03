林靜 - 米飯做甜品 | 紅棉樹下

說起米飯甜品，香港人最熟悉的，當數泰國的芒果糯米飯－－軟糯的米粒裹着濃稠椰漿，配上酸甜的黃金芒果，令人難以抗拒。原來米飯的甜味演繹，在世界各地都有不同版本。今年聖誕節丹麥朋友便為我們炮製傳統甜點聖誕米布丁（risalamande），一碗下肚，滿室都是溫馨的節日氣息。



這道傳統甜品源自19世紀的丹麥，最初是聖誕大餐的壓軸戲。它的誕生頗有智慧：將剩餘的米飯、牛奶與糖，慢煮成濃稠的粥狀，冷卻後拌入打發的鮮奶油和細碎的杏仁，最後淋上櫻桃醬或熱莓果醬。有趣的是，丹麥人家會在布丁裏藏一顆完整的杏仁－－誰吃到它，便會得到一份小禮物，並被認為是來年最幸運的人。這個可愛的傳統，讓節日的團聚多了幾分遊戲般的期待。



做法也簡單：先用意大利米、牛奶與香草以文火燉煮約一小時，直至米粒軟化、湯汁濃稠；待完全冷卻後，輕柔地拌入打發的鮮奶油，撒上切碎烤香的杏仁碎。最後，別忘了悄悄藏進那顆帶來歡笑的完整杏仁。



品嘗時，舀一勺綿密的米布丁，澆上深紅色的櫻桃醬。入口先是奶油的柔滑與香草的芬芳，接着是米粒的微韌帶來實在的口感，最後以酸甜的果醬平衡甜膩。冷熱交融、軟滑中帶有嚼勁，層次豐富。



林靜