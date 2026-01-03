譚紀豪 - 當我們談藝術時，我們談些甚麼？ | 無名指

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪 - 當我們談藝術時，我們談些甚麼？

譚紀豪
4小時前
　　聖誕假期窩在家中，整理這一年看過的展覽單張和表演場刊等，突然在想：「當我們談藝術時，我們談些甚麼？」

　　我從不認為自己是藝評人，不會技術分析掛在展廳牆上的一幅畫，或懸於音樂廳穹頂的一首樂曲；我只是個藝術愛好者，想與作品背後的靈魂對話，感應那些難以用語言描摹的情緒和哲思。

　　早前在台北故宮博物院看蘇東坡《赤壁賦》，沿卷軸慢行時不自覺憋住了氣息，看到最後一句「不知東方之既白」我長嘆了一口氣，那是當時唯一可抒發情緒的方法。我看到的不只是一幅傑出書法作品，甚至超越了文賦的本質，它承載着一個藝術家經歷半生坎坷而悟出的大道，讓一個人的私語成為所有人的共鳴。

　　初夏的敦煌之旅並不只有壁畫上千年顏料的絢麗，而是一群匿名畫匠的信仰與執着。舞劇《天工開物》和《垂虹別意》，分別取材自明代發明家宋應星和畫家唐伯虎的人生故事，讓我看到命運如何摧毁一個人，然後又成就了他。法國夏約宮國家舞蹈劇院的《無涯之軀》，直通攀岩者和雜技人的內心，探討恐懼與勇氣⋯⋯這些都是我2025年「藝術地圖」的高光。

　　當我們談藝術時，常以為自己在談技法談學派、談批判談隱喻、談文化談哲理，拋開這些觀念，我們談的其實是藏在深處的自己。當你被某件藝術作品觸動時，試着把這份觸動和自己的人生片段關聯起來，便能從藝術照見自己，將零散感受梳理成更清晰的自我認知。（IG︰@tamkeiho）

譚紀豪

